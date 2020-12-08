Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издание ArsTechnica сообщает, что в этом году компания SpaceX на данный момент совершила 23 ракетных пусков. Это, включая последний запуск, который состоялся 6 декабря и доставил необходимые грузы к МКС. Также издание отмечает, что в последнем пуске участвовала первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз. Есть предположения, что до конца года американская компания SpaceX совершить еще несколько пусков. Таким образом, SpaceX уже сейчас побила свой собственный рекорд, установленный в 2018 году, тогда компания свершила 21 пуск.

реклама

А вот по данным Роскосмоса, отечественная корпорация совершила 14 пусков, из которых только один при помощи тяжелой ракеты-носителя Протон-М. Вышеприведенные данные означают, что по числу пусков американская частная компания SpaceX, стала абсолютным лидером в 2020 году и значительно обошла своих конкурентов. Также стоит отметить, что этот год внес большие корректировки, связанные с пандемией COVID-19. Данный факт мог повлиять на многие космические проекты, включая возможность переноса пусков ракет на следующий год.