Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Aptera, которая находится в США, представила свой новый электромобиль под названием Paradigma. Данная модель получила футуристический дизайн на базе из трех колес, при этом производителю удалось довести коэффициент лобового сопротивления до 0.13, что значительно ниже, чем у большинства автомобилей. К примеру, у электромобиля Tesla Model 3 данный показатель имеет значение в 0.23 единицы.



реклама

Машина может комплектоваться на выбор покупателя четырьмя батареями с разной мощностью, а именно на 25, 40, 60 и 100 кВтч. Представители Aptera Motors утверждают, что с максимальной батареей автомобиль способен преодолеть расстояние до 1600 километров на одном заряде. Но этот показатель взят с учетом подзарядки автомобиля от встроенных солнечных панелей, которые придадут еще около 70 километров запаса хода. Солнечные панели установлены в крыше транспортного средства. Также в технических характеристиках заявлен разгон до 100 километров в час всего за 3.5 секунды.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

На автомобиль уже сейчас можно оформить предзаказ. Цены стартуют от 25 000 долларов США, а в максимальной комплектации автомобиль обойдется покупателям в 46 000. Первые покупатели смогут получить свои автомобили уже в следующем году.

реклама

Стоит также отметить, что это уже не первый автомобиль, который компания презентовала. Ранее был еще один проект, который из-за проблем с финансированием пришлось закрыть.