В обсерватории Аресибо оборвался еще один поддерживающий кабель
Оборвался еще одни из поддерживающих тросов в обсерватории Аресибо, которая находится в Пуэрто-Рико. Обсерватория занимается различными исследованиями, в том числе и поисков астероидов в Солнечной системе. Радиотелескоп не работает уже с августа этого года.
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Обрыв второго кабеля вызвал еще больше повреждений самого телескопа и другим поддерживающих конструкций. Однако инженеры еще не выявили причину первого повреждения.
Персонал телескопа планировал начать ремонт в ближайшее время, однако сейчас это сделать невозможно пока инженеры не решат проблему, как стабилизировать конструкцию и снять нагрузку с остальных опорных тросов.
Университет Центральной Флориды, который частично управляет телескопам, запросил дополнительное финансирование у Национального научного фонда. Сейчас эксперты не могут оценить, когда телескоп вернется к работе, и сколько это будет стоить.
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Напомним, телескоп Аресибо находится в 15 километрах от одноименного города в Пуэрто-Рико на высоте 497 метров над уровнем моря. Свою работу радиотелескоп Аресибо начал 1 ноября 1963 года.
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