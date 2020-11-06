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Tesla Cybertruck еще полноценно не вышел на рынок, модель автомобиля продается только по предзаказам, однако компания Tesla уже сейчас собирается представить публике обновленную модель автомобиля.

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Об этом в Twitter сообщил генеральный исполнительный директор Tesla Илон Маск. Маск подчеркнул, что новая модель будет представлена уже через месяц, однако глобальных изменений ожидать не стоит. В новой модели будут внесены изменения в мелкие детали, которые являются очень важными, подчеркнул Илон Маск.

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Напомним, что официальная презентация автомобиля Tesla Cybertruck состоялась в ноябре прошлого года. Автомобиль планируется производить в трех комплектациях, цена автомобиля стартует от 40 000 долларов США. Также автомобиль может похвастаться разгоном до 100 Км\ч за 2,9 секунды в максимальной комплектации. При этом грузоподъемность автомобиля составляет практически 1500 килограмм.