Илон Маск пообещал в ближайшее время показать обновлённый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck еще полноценно не вышел на рынок, модель автомобиля продается только по предзаказам, однако компания Tesla уже сейчас собирается представить публике обновленную модель автомобиля.
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Об этом в Twitter сообщил генеральный исполнительный директор Tesla Илон Маск. Маск подчеркнул, что новая модель будет представлена уже через месяц, однако глобальных изменений ожидать не стоит. В новой модели будут внесены изменения в мелкие детали, которые являются очень важными, подчеркнул Илон Маск.
Напомним, что официальная презентация автомобиля Tesla Cybertruck состоялась в ноябре прошлого года. Автомобиль планируется производить в трех комплектациях, цена автомобиля стартует от 40 000 долларов США. Также автомобиль может похвастаться разгоном до 100 Км\ч за 2,9 секунды в максимальной комплектации. При этом грузоподъемность автомобиля составляет практически 1500 килограмм.
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