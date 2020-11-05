Sony уже распродала весь тираж PS5 в Японии еще до выхода консоли
Эксперты еще в начале этого года предсказывали дефицит игровых приставок Sony PS5. Опираясь на мнение аналитиков, компания Sony увеличила тираж устройств. Но это не помогло решить проблемы с дефицитом.
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Компания Sony подтвердила, что японские покупатели уже раскупили весь тираж PS5 по предзаказам. Таким образом, на момент официального старта продаж запланированного на 12 ноября 2020 купить устройство не получится. Стоит также отметить, что Sony не планировало «живых мероприятий», а магазины и торговые сети отдают предпочтение дистанционным продажам. Такие меры связанные с короновирусом.
Sony планирует запустить новый тираж консолей, и советует всем желающим регулярно проверять наличие, однако никаких сроков представители компании не называют.
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Какова будет ситуация в других странах неизвестно, однако представитель Sony заявил, что за первые 12 часов количество предзаказов на консоль побило рекорд установленный PS4 за первые три месяца продаж.
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