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Сейчас ведущие страны мира проводят консультации и подписывают различные договора и соглашения, связанные с программой Artemis в рамках, которой планируется высадить человека на Луну. В результате чего Европейское космическое агентство и NASA подписало соглашение, связанное с постройкой окололунной орбитальной станции с названием Artemis Gateway.



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В соответствии с достигнутыми договоренностями, ЕКА взяло на себя обязательства по изготовлению для станции Gateway орбитальных и заправочных модулей, а также Европа предоставить различное оборудование для коммуникаций. ЕКА также разработает и поставит сервисный модуль, который будет смонтирован на корабле Orion. Orion непосредственно доставит астронавтов на Луну.

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Напомним, Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оказался от подписания соглашения с NASA по освоению Луны, назвал его слишком «американоцентричными». Всего на данный момент в программе Artemis и Artemis Gateway участвуют следующие страны США, Канада, Япония, Австралия, Люксембург, ОАЭ, Италия и Великобритания.

Однако несмотря на заявления Дмитрия Рогозина, глава NASA Джеймс Брайденстайн выражает надежду на то, что РФ все таки присоединится к программе Artemis.

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Программа Artemis будет состоять из трех полетов к естественному спутнику земли, третий полет предусматривает высадку человека на Луну, что является основной задачей данной программы.