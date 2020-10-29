США решили проблемы замены российских двигателей РД-180
В данное время все трудности связанные с турбонасосами и другими компонентами двигателя BE-4 для космических ракет полностью решена. Об этом заявило новостное издание Ars Technica со ссылкой на Тори Бруно, который является директором объединенного предприятия United Launch Alliance.
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Двигатели BE-4 были разработаны одной из ведущих космических компаний под названием Blue Origin, данными двигателем планируется устанавливать на ракету Vulcan, эта ракета-носитель станет заменой Atlas 5, которая была оснащена двигателями РД-180 из РФ.
Менеджеры Blue Origin отмечают, что последние года уделили значительное внимание созданию двигателя BE-4, а также работе по его модернизации и оптимизации.
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В отличие от российского двухкамерного двигателя РД-180 использующего в качестве топлива керосин, два однокамерных двигателя BE-4 работающие на метане, в общем развивают большую тягу.
Также стоит отметить, что компания Blue Origin планирует установить двигатели BE-4 на ракету New Glenn, которая также является собственной разработкой.
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