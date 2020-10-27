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Джим Брайденстайн глава NASA сегодня 27 октября в своем Twitter подтвердил наличие воды на Луне. Данное заявление было сделано на основании исследования стратосферной лаборатории SOFIA, которая базируется на базе самолета Boeing.



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Джим Брайденстайн уточнил, что ученые еще не могут точно ответить на вопрос, можно ли использовать найденную воду в качестве используемого ресурса на Луне, однако программа Artemis по исследованию Луны даст больше ответов на этот вопрос.

Молекулы воды была найдена в одном из самых больших кратеров Клавиуса, исходя из предварительных исследований концентрация воды достаточно небольшая, и составляет раз в сто меньше чем, к примеру, в сахаре.

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Ранее ученые имели предположения, что лунный грунт имеет некую гидрацию, однако до исследований проведенных лабораторией SOFIA ученые не знали даже примерного содержания воды в грунте. Теперь специалисты имеют достаточно конкретные цифры, что поможет в дальнейших исследованиях спутника земли.

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Напомним, что лаборатория SOFIA работает с 2010 года, самолет взлетает на высоту до 13 000 метров и производит полеты до 4 раз в неделю. Комплекс занимается различными исследованиями, в том числе и поиском воды на Луне.