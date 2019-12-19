Ракета-носитель «Союз» успешно вывел на орбиту европейский телескоп CHEOPS
Вчера 18.12.19. российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» вывел на околоземную орбиту несколько спутников и европейский телескоп CHEOPS. Пуск происходил с французского космодрома Куру, который находится в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана.
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Главной задачей телескопа CHEOPS будет изучение экзопланет за приделами солнечной системы. Телескоп будет производить наблюдение за планетами, когда они будут проходить перед материнской звездой. Такой метод наблюдения называется транзитной фотометрией. В отличие от других подобных исследовательских миссий по изучению экзопланет, данный телескоп сосредоточится на изучении уже открытых планет, а не на поиске новых.
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Это был уже 23-ий пуск ракет типа «Союз» с французского космодрома в рамках сотрудничества, которое началось в 2011 году. Оператором данного пуска стала компания Arianespace, и это был завершающий запуск космических ракет для данной компании в этом году.
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