Порой даже мирные люди вспоминают про "бронепоезд на запасном пути".

Государственные лидеры всегда находятся в более выигрышной ситуации по отношению к самым опытным аналитикам, не говоря уже о журналистах. Оно и понятно, ведь на предоставление актуальной информации главе государства работает целая кипа профессиональных служб, каждая из которых имеет специалистов самого разного профиля.

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О том, что эти службы своему начальнику сообщают, можно судить лишь по поведению первого лица, которое в случае с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выглядит не слишком-то обнадеживающе. Да, судя по всему, специальные службы в Турции не слишком-то высоко оценивают как шансы самого Эрдогана на переизбрание президентом страны летом этого года, так и шансы возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Вот и старается Эрдоган всеми силами показать ставленникам Вашингтона в оппозиции, что он тоже, мол, неплохо справляется с ролью проводника американской воли в регионе, даже членство Финляндии в НАТО одобрить готов.

Однако Москва, как бы она ни была заинтересована в переизбрании Эрдогана, тоже не готова молча смотреть, как турецкий президент сдает свои позиции без боя. В этом контексте заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента о том, что строительство газового хаба в Турции — это сложная работа, которую невозможно представить без «каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера», можно рассматривать как недвусмысленное предупреждение неофициального союзника Москвы на Ближнем Востоке.

Ведь никто же не может исключить вероятность того, что проамериканская оппозиция выборы в Турции просто не признает, после чего в Турции начнутся массовые беспорядки. В этой ситуации официальная Анкара будет рассчитывать исключительно на поддержку Москвы в попытках удержать ситуацию под контролем. Более того, даже сейчас без российской поддержки способность турецкой экономики самостоятельно функционировать находится под большим вопросом.

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В этом смысле Россия должна видеть целесообразность в поддержке Эрдогана, а не вступаться за того, кто сдал позиции по чувствительным для неё вопросам задолго до выборов. Вот Эрдогану и намекают, что не нужно быть хорошеньким для всех, потому что это все равно никогда ни у кого не получалось. А то мало ли еще какие трудности могут возникнуть при строительстве газового хаба.