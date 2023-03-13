Заметьте, не я это спрогнозировал.

Все-таки с японскими журналистами гораздо приятней иметь дело, чем с американскими. Сотни лет поклонения духу самураев, знаете ли, не проходят бесследно, поэтому японские журналисты куда более прямолинейны, чем их западные коллеги.

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Это я к тому, что в азиатских СМИ в последние дни начала расходиться новость о том, что проведенная Академией военных наук КНР симуляция показала, что Россия победит в СВО летом этого года. Следует отметить, что данна организация является частью структуры министерства обороны Поднебесной, а потому спекуляциями и досужими домыслами не занимается.

Зато спекуляциями занимается японское издание Nikkei, которое и оказалось оригинальным источником этой новости. Судя по тому, что МИД КНР не опроверг факт проведения симуляции до того, как эта новость разлетелась по азиатским СМИ, симуляция все-таки имела место.

А вот серьезно относиться к утверждению журналиста Nikkei о том, что китайские военные еще и оценку экономического состояния России и Украины проводили, я решительно не могу. Потомок самураев мог бы честно признаться о том, что это по его личному мнению «экономики обеих сторон будут слишком истощены к лету, чтобы и дальше вести боевые действия», а не приписывать эти слова китайским военным экспертам.

С другой стороны, японские журналисты четко подметили, что принятый в прошлом декабре в США пакет «экономической помощи» Киеву в размере 45 миллиардов долларов заканчивает свое действие этим летом.

Другими словами, в Соединенных Штатах тоже есть военные институты, которые проводят свои симуляции, но про их выводы относительно СВО в западных СМИ никакой информации нет.

Так или иначе, американцам давно пора готовиться к президентским выборам, да и едва ли Республиканцы, имеющие большинство в Конгрессе, одобрят новый пакет помощи Киеву, когда подобные решения вызывают все больше и больше вопросов у избирателей.

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В этом смысле СВО может закончиться и летом, если российское руководство примет такое решение, но я бы на это ставить не стал, потому что американцам слишком уж хлопотно содержать Украину за свой счет, а Москву это вполне устраивает.