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Военное строительство, пожалуй, является единственным способом для Соединенных Штатов хоть как-то еще восстановить свой промышленный и оборонный потенциал. Однако сделать это можно было бы лишь в той ситуации, когда войну между собой будут вести крупные геополитические игроки, а Вашингтон останется в стороне.

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Однако повторить тот трюк, который американцы провернули как в годы Первой, так и Второй мировой войны, у дяди Сэма не получится. Крупные геополитические игроки заняты сейчас развитием новых технологий, торговли и гражданской инфраструктуры, в то время как Европа самостоятельно не полезет таскать для США каштаны из огня.

В этой связи откровенно слабая (для нынешнего уровня китайской журналистики) статья в газете Global Times больше призвана оправдать нынешние темпы военного строительства в Поднебесной, чем предостеречь кого-то от возможной агрессии со стороны США.

Американские СМИ уже с ног сбились, пытаясь привлечь внимание к тому, что ВМФ КНР стал самым большим и мощным флотом в мире еще в 2021 году, насчитывающим 360 военных кораблей против 297 у США. А тут китайские журналисты дают отповедь, что военный бюджет Вашингтона на 2023 год составляет 842 миллиарда долларов, что в четыре раза больше оборонного бюджета КНР. Мол, кто же после этого потенциальный агрессор?

Сказать по правде, Global Times говорил о риске увеличения военных конфликтов как таковых, а не о «глобальном конфликте», как сообщают жадные до красивых заголовков отечественные СМИ, но общий смысл остается прежним.

Издание отмечает, что в прошлом финансовом году США увеличили объем экспорта вооружений на 49%, получив за это 205 миллиардов долларов. Конечно, было бы интересно здесь увидеть разбивку по странам, что позволило бы нам узнать, какая часть этого «экспорта» была оплачена деньгами американских налогоплательщиков и отправлена на Украину, но в целом цифра получилась впечатляющая.

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Можно не сомневаться, что она повысит продажи и нашего оружия в самых разных уголках света, что поможет отечественному ВПК разрабатывать еще более совершенные виды вооружений. В целом же едва ли можно согласиться с посылом китайского издания о росте вероятности вооруженных конфликтов в мире, потому что вооруженные до зубов страны не нападают друг на друга. Конфликт возможен только тогда, когда хотя бы одна из сторон уверена в легкой победе. К примеру, в случае Первой мировой каждая из сторон до начала конфликта считала, что она идет на «небольшое военное приключение».

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#глобальное противостояние #китай против сша #global times
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