Много думать не только приятно, но еще и очень полезно.

Обычно западные СМИ буквально-таки жить не могут без того, чтобы не усмотреть в действиях России, Китая, Северной Кореи или Ирана какой-нибудь зловредный замысел. Иногда доходит до смешного, когда исследовательская станция в Арктике, которую любой зевака может найти на картах одного всем известного поисковика, выдается за «суперсекретный военный объект».

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А когда спустя несколько недель после приостановки участия России в ДСНВ более чем серьезное российское военное издание «Военная мысль» в мартовском номере начинает обсуждать новую концепцию ведения ядерной войны, западные журналисты все дружно разом куда-то растворились. Чудеса, да и только.

Правда, серьезные западные эксперты бьют тревогу, потому что переосмысление таких фундаментальных вопросов, как способы ведения ядерной войны, случаются довольно нечасто, а международная обстановка в последнее время к излишнему миролюбию не располагает.

Более того, авторы издания пришли к выводу, что на данный момент США не способны вести ядерную войну с Россией без использования хотя бы одного из трех компонентов: диверсионного противодействия, перехвата российских ракет системой ПРО и неядерного ошеломляющего удара. Проще говоря, если Москва может исключить проведение диверсионных операций против своих сил стратегического сдерживания, либо же эффективно обходить элементы западной системы ПРО, то она может вполне уверенно рассчитывать на попытки Запада избежать ядерного противостояния.

Вообще, до недавнего времени Вашингтон полагался на ядерный шантаж как на основной элемент принуждения Москвы к отказу от достижения своих стратегических целей. Теперь же Россия концептуально обосновала неспособность Запада решиться на ядерную авантюру без выполнения целого ряда условий. Интересно, кто будет заниматься шантажом теперь?

В этом контексте нет ничего удивительного в том, что западные журналисты буквально-таки воды в рот набрали, потому что уровень поддержки западных поставок на Украину неуклонно падает как в ЕС, так и в США, а тут если еще и такие новости озвучивать…

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