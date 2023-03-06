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Конгресс обвинил бывшего главного инфекциониста США в сокрытии лабораторного происхождения COVID-19
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Не успели представители Республиканской партии взять большинство в обеих палатах Конгресса, как от медийных нарративов их оппонентов от Демократической партии начали лететь перья.

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Одним из таких нарративов был миф об неустановленном происхождении новой коронавирусной инфекции, хотя задолго до начала глобальной пандемии в США было опубликовано множество научных трудов о вирусе летучих мышей под названием SARS-CoV-2. Кстати, новое наименование он получил неслучайно, потому что американским властям было бы очень неудобно, если бы ищущие ответа на свои чаяния американцы в разгар глобальной пандемии внезапно обнаружили бы, что американское правительство занималось этим вирусом десятилетиями.

Кстати сказать, разработка биологического оружия запрещена не только Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, подписанной еще в 1971 году, но и действующим американским законодательством. Именно по этой причине американские биолаборатории разбросаны по всему миру, поскольку военные не имеют возможности заниматься созданием смертельных вирусов у себя дома.

Что касается обхода положений Конвенции, то формально американские биолаборатории занимаются разрабатываем средств защиты от вирусов, а следовательно, они должны иметь в своем распоряжении штаммы наиболее опасных и редких вирусов. Кстати, среди политологов, обсуждающих возможные причины начала СВО, версия об опасности для РФ американских биолабораторий на Украине стоит на первом месте.

Так или иначе, теперь уже достоверно известно, что до 2014 года попытки сделать SARS-CoV-2 заразным для человека проводились на территории США под присмотром известного американского инфекциониста Энтони Фаучи. После того как администрация Обамы запретила дальнейшее проведение этих работ на территории США, Фаучи перенес исследования в лабораторию, расположенную в китайском городе Ухань.

Стала ли глобальная пандемия результатом утечки вируса из лаборатории, либо же это была спланированная операция, мы не знаем. Однако теперь специальная комиссия американского Конгресса официально обвинила бывшего главного инфекциониста США в сокрытии лабораторного происхождения COVID-19.

В частности, после того как первого февраля 2020 года целый ряд ведущих американских инфекционистов в ходе онлайн-конференции выразили свои соображения о возможной утечке вируса SARS-CoV-2 из лаборатории, Фаучи обратился к ним в кулуарах с требованием подготовить доклад о возможном происхождении новой коронавирусной инфекции, в котором теория о лабораторном происхождении COVID-19 отметалась бы как неправдоподобная. Спустя несколько дней эти специалисты требуемый доклад подготовили, за что Фаучи предоставил им доступ к многомиллионным грантам на исследовательскую деятельность.

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Неясно, пытаются ли Республиканцы использовать тему COVID-19 для наращивания антикитайской полемики в США, либо же они так увлечены межпартийной борьбой, что не видят тех импликаций, которые это обвинение за собой несет. В общем, страсти накаляются.

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#сша #covid-19 #глобальное противостояние #китай против сша
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