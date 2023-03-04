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Рекламный ролик с Биллом Мюрреем набрал миллион просмотров на YouTube
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В значительной степени культурное доминирование Западного мира долгое время базировалось на готовности США предоставлять финансовые ресурсы всем талантливым людям, вне зависимости от их взглядов и убеждений. Впрочем, то же самое можно сказать и о других сферах общественной жизни, чего стоит один только Сикорский, который едва разве только что не собственноручно с нуля построил американскую вертолетную промышленность.

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Однако как только на Западе начали выдавать людям творческим идеологические установки, западная «фабрика грёз» буквально-таки посыпалась у всех на глазах. И тут не стоит смеяться над попытками снять фильм про темнокожего Д’артаньяна, потому что, глядя на складывающуюся в мире демографическую ситуацию, вчерашние колонизаторы пытаются любыми способами уйти от гнева некогда угнетенных народов. 

Это однако не отрицает тот факт, что многие достижения американской культуры станут достижениями культуры мировой, потому что, как известно, рукописи не горят. В этом смысле многие культурные коды не теряют свою актуальность спустя десятилетия после того, как они впервые были придуманы. 

Чего только стоит легендарный фильм-притча «День сурка», в котором главную роль сыграл всеми любимый американский актер Билл Мюррей. Казалось бы, кому в голову могла прийти мысль о том, что фильм про застрявшего во временной петле журналиста, переживающего кризис среднего возраста, может понравиться массовой публике? Но кому-то же она в голову все-таки пришла! 

И что еще более удивительно, в эпоху тотального доминирования Netflix и фанатов «Игры в кальмара», рекламный ролик в знакомом сеттинге с участием значительно постаревшего, но не растерявшего свое обаяние Билла Мюррея набрал на всем нам хорошо известном видеохостинге один миллион просмотров!


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Казалось бы, какой маркетолог отказался бы от того, чтобы его творение смотрели не в рамках ненавистного многим рекламного перерыва, а шли искать самостоятельно в сети Интернет. Но такова сила культурного кода, который многие из нас ассоциировали и даже отождествляли с самим понятием коллективный Запад и который навсегда останется частью не только нашей жизни, но и жизни будущих поколений. 

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#сша #сша банановая республика #современная культура
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