Что называется, американцы доигрались.

Уровень координации действий между геополитическими противниками США сегодня настолько высок, что я склонен считать, что негласная антиамериканская коалиция уже создана. Конечно, никто об этом не будет заявлять публично, но даже та синхронность, с которыми Москва, Эр-Рияд и Тегеран готовят почву для роста цен на нефть в марте этого года, честно говоря, завораживает.

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А ещё завораживает то, как американцы в яростном стремлении не проиграть разбазарили все свои козыри и теперь не знают, чем своим противникам отвечать. К примеру, пока президентом в США был Дональд Трамп, американцы выманили на иракскую территорию и вероломно убили самого уважаемого человека на Ближнем Востоке — иранского генерала Касема Сулеймани. После этого американские базы на Ближнем Востоке регулярно подвергаются ракетным обстрелам, о чем американские СМИ предпочитают молчать, а иранцы вдобавок к этому еще и спутники свои собираются называть именем покойного генерала, чтобы тот наблюдал за врагами иранского народа из космоса.

Что касается нашей страны, то против неё Соединенные Штаты использовали все гадости, которые у них были в запасе, кроме, разве что, ядерного оружия. В этом смысле вчерашний вызов посла США Линн Трейси на Смоленскую площадь, где ей заявили, что американские военные на Украине становятся законными целями для ВС РФ. Проще говоря, не важно, обучал человек киевские бандформирования, доставлял вооружения, либо же изображал из себя наемника — у Москвы теперь ко всем один подход.

И вот что интересно, за два дня до вызова Трейси в российский МИД, сразу две американских базы в Сирии, где Вашингтон продолжает воровать нефть у разоренной войною ближневосточной страны, подверглись ракетным ударам. Согласно сообщениям арабских СМИ, обстрелам подверглись базы в районах нефтяных месторождений Конико и Аль-Омар, при этом на последней в результате атаки возник крупный пожар.

Вашингтон вынужден отрицать сам факт данных обстрелов, поскольку официальное признание атак подразумевает какую-то реакцию, а реагировать ему уже нечем. Я не помню, сколько раз я читал, как американские стратеги предлагали уничтожить нашу страну путем использования тактики «1000 порезов», когда слишком большое количество незначительных вызовов парализуют возможность центра принятия решений как-то на них реагировать.

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Так вот, будоражащий умы американской военщины концепт нанесения большого количества несмертельных ран изначально использовался в древнем Китае как способ чрезвычайно жестокой казни. В этом контексте, я думаю, негласная антиамериканская коалиция, в которую входит и Пекин, может преподать Вашингтону урок в том, как это делается.