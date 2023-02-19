Годовщина СВО не за горами, а у "последнего гегемона" пока одни лишь обещания.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии первой годовщины начала специальной военной операции коллективный Запад пытается ответить себе на вопрос, как противостояние, которое, по оценкам ведущих западных экспертов, должно было продлиться максимум десять дней, растянулось на целый год. Ответ этот найти несложно, поскольку при оценке геополитической ситуации нужно руководствоваться не собственными «хотелками», а мыслями о том, как твой геополитический противник может причинить тебе максимальный дискомфорт с минимальными затратами собственных ресурсов.

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Запад мечтал избавиться от Украины еще год назад, а Москва, которая, даже несмотря на откровенно русофобскую политику Киева, продолжала закрывать дыры в украинском бюджете последние тридцать лет, знала не понаслышке, насколько дорого содержать самую крупную страну в Европе. Год спустя Вашингтон и его сателлиты продолжают кормить Киев и, зная наше руководство, я с уверенностью могу сказать, что делать им это предстоит еще долго.

Понятно, что в попытках спровоцировать крупное российское наступление коллективный Запад готов пойти на любые провокации, включая ядерные теракты в крупных населенных пунктах. Ну а что, взорвался же в самом центре ливанской столицы «склад с селитрой» и ничего, до сих пор никто прилюдно организаторов этого «взрыва» ни в чем не обвинил. Но Москва держит Вашингтон на ядерной мушке и всем своим видом показывает, что дважды думать о том, стоит спускать крючок или нет, она не будет.

Остаются только поставки Украине оружия в попытке победить ВС РФ в конвенциональной войне. Есть только одна маленькая проблема: даже то оружие, которое обещали Киеву два месяца назад, до Украины еще даже не довезли. Недавно в СМИ появилась новость, что погрузка первых 14 французских разведывательных бронемашин AMX-10 RC недавно завершилась, а значит, скоро они отправятся «на фронт».

А тут еще министр обороны Великобритании Бен Уоллес взял и признался немецким журналистам, что у НАТО просто-напросто нет танков, которые можно было бы отправить Киеву. Попрошу заметить, что речь идет не о том, что танков нет в сколько-нибудь «товарных количествах», их просто нет.

По словам Уоллеса, даже те 14 танков Challenger, которые Лондон пообещал выделить ВСУ, будут сняты с боевого дежурства, потому что склады Соединенного Королевства пусты. Здесь следует понимать, что танк — это не поддержанная легковушка, а потому неизвестно какой запас моторесурса будут иметь данные «подарочки».

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В общем, в отсутствии возможности как-то реально навредить России, западные политики решили заняться тем, что они умеют делать лучше всего — заявлениями. Их количество буквально-таки зашкаливает в преддверии годовщины спецоперации. Даже вице-президента США Камалу Харрис откуда-то вытащили, хотя обычно Байден старается держать её подальше от микрофонов, выдавая ей заведомо невыполнимые поручения. Однако на Ближнем Востоке недаром со стародавних времен известна популярная поговорка: «Собака лает, караван идёт».