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Председатель комитета начальников штабов США не допускает военного поражения России
Иногда правдолюбы встречаются там, где меньше всего ожидаешь их увидеть.
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Как ни крути, а душа за старика Милли у меня радуется. Ну сколько можно было над стариком издеваться? То его заставляли объясняться на тему того, испытывает ли он «ярость белого человека» и знает ли он, что это такое, а потом еще и костюмы для беременных летчиц-истребительниц презентовать. Как никак, а человек всю свою жизнь армии отдал, до генерала дослужился, занял самый высокий военный пост в стране, а тут с ним творят такое.

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В общем, достали Марка Милли современные американские политики изрядно. Вот и решил старик начать рубить правду-матку, заявив в интервью Financial Times, что добиться военного поражения России в ходе СВО практически невозможно, поскольку достичь этой цели можно было бы лишь при полном коллапсе вооруженных сил РФ. Помимо того что при подобном сценарии Россия автоматически применит ядерное оружие, стоит вспомнить, что даже Гитлеру и Наполеону не удалось добиться коллапса вооружённых сил нашей страны, а тут речь идет о Зеленском и Байдене. 

В этом контексте многие западные журналисты, ознакомившиеся с интервью Милли, задаются вопросом, а чего же тогда Вашингтон заблокировал уже практически достигнутые мирные договоренности в самом начале СВО, посредником в которых выступал Нафтали Беннет? Если США так заботятся об Украине, вопрошают акулы пера, то почему они не пытались избежать ненужных человеческих жертв? 

Впрочем, Милли, судя по всему, чувствовал себя на коне в ходе интервью, поскольку он не моргнув глазом отметил, что «Россия не добьется своих стратегических целей» на Украине, указав в качестве таковой полную оккупацию «незалежной». 

Как будто бы в объединенном комитете начальников штабов США не изучали самым доскональным образом все заявления российского лидера Владимира Путина и не подозревают о том, что целью российской спецоперации на Украине является демилитаризация и денацификация «незалежной». А что, чем это вам не стратегическая цель? Исключить саму возможность поставки каких-либо видов вооружения на эту территорию, а также устранить самых оголтелых радикалов, способных вести террористическую деятельность против российского государства. 

Большего нам и не нужно, а что касается Украины, то Вашингтон может пытаться кормить её и дальше, российскому бюджету есть куда деньги тратить и в рамках самой большой страны на Земле, занимающей одну восьмую часть суши. 

Старик Милли ошибся только в одном, заявив что спецоперация обязательно закончится мирными переговорами. Учитывая, что на Смоленской площади как Киев, так и Вашингтон считают недоговороспособными, вполне может статься так, что спецоперация прекратится вместе с прекращением попыток третьих стран завозить на Украину какое-нибудь оружие. 

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Ведь нет же у нас до сих пор мирного договора с Японией и, судя по поведению Токио, еще долго не будет. 

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#украина #сво #история #россия против сша
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