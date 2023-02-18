Я уже рассуждал о том, что с точки зрения международного сообщества Москва имеет право ответить на действия США, которые по-пиратски подорвали все четыре нитки двух российских газопроводов «Северный поток». Построенная с большим трудом газовая инфраструктура могла закрывать четверть всех потребностей Западной Европы в газе, обеспечивая России внушительную прибыль.
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И вопрос тут не в том, кто и какие заявления после этого самого ответа сделает, а необходимости (либо же в отсутствии таковой) учитывать фактор непредсказуемости российского поведения во всех дальнейших переговорах с Москвой.
Наше руководство годами делало ставку на то, что его действия будут соответствовать ранее озвученным заявлениям, что делало Москву максимально предсказуемым партнером на международной арене. Вот теперь Россия всем своим видом показывает, что она хотела бы воздержаться от ответа, но отсутствие правовых инструментов восстановления справедливости вынуждают её перейти к жестким действиям.
Первым предупреждением коллективному Западу стал удар российского БПЛА по мосту в Затоке. Новость о втором пришла сегодня утром, когда китайские СМИ сообщили, что во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок глава китайской дипломатии Ван И заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к ситуации, когда инциденты, подобные подрыву российских газопроводов «Северный поток», повторятся.
Понятное дело, что Вашингтон уже все, что хотел взорвать — взорвал. Более того, он даже не попытался придумать сколько-нибудь правдоподобное объяснение, настолько он спешил взорвать сразу четыре нитки. Теперь Москва имеет прекрасную возможность подорвать интернет-кабели, соединяющие Европу и США.
Любопытно, что если нефть и газ можно возить через Атлантику на кораблях, то доставка пакетов сообщений таким способом вернет так называемый коллективный Запад в 19-й век. Поэтому после такого шага Россия сможет спокойно заняться восстановлением «Северных потоков», потому что больше желающих не то что приближаться, а косо смотреть в их сторону на Западе не будет. Пока же Москва дает своим геополитическим оппонентам возможность одуматься.