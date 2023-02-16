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США поставят Украине конфискованное иранское оружие
Это уже не с "миру по нитке", это уже "подайте люди добрые".
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Поскольку у США нет возможности победить Россию ни военным, ни экономическим путем, главная ставка в Вашингтоне делается на оказание психологического воздействия на российское население. Сначала это давление оказывалось посредством анонса всевозможных санкционных мер, а теперь с помощью сообщений о поставках западного оружия Украине.

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Только подобно тому, как сообщения о новых санкциях сейчас не вызывают у россиян ничего, кроме злой иронии (хотя я помню времена, когда люди были всерьез обеспокоены новыми рестрикциями), нынешний уровень военной поддержки киевского режима, который так называемый коллективный Запад в состоянии предоставить, выглядит довольно плачевно.

Здесь сыграло свою роль массовое сознание общества глобального потребления, поскольку для человека, который привык заказывать все необходимое в Интернете, как-то не очевидно, что для ведения продолжительного конфликта нужны не только человеческие ресурсы, но и существенные запасы оружия на складах.

С нашей же стороны при расчете возможного столкновения с Западом в опосредованном конфликте учитывался опыт советской войны в Афганистане, куда какие только образцы западного вооружения не поставлялись. В этой связи ВС РФ заранее думали, где и чем они будут «накрывать» поставляемое западом оружие.

В связи с этим, получив отказ от практически всех стран Латинской Америки относительно военных поставок «незалежной», Вашингтон не придумал ничего лучше, чем отправить на Украину конфискованную недавно партию оружия, которая изначально предназначалась йеменским повстанцам.

С большой помпой в США заявили, что Киев получит пять тысяч штурмовых винтовок и 1,6 миллиона пистолетных патронов, предназначавшихся для Йемена, которые предположительно принадлежат Ирану. Правда для того, чтобы сделать подобный «ход конём», США придется нарушить оружейное эмбарго, которое сам Вашингтон против Тегерана и вводил в рамках ООН, но администрация Джо Байдена и не на такие вещи чихала, не впервой.

Следует понимать, что племена хуситов, которые сражаются на севере Йемена с оккупационными саудовскими войсками, — воины достаточно грозные, но при этом крайне неприхотливые ввиду своей оглушительной бедности. Скорей всего, речь идет о пяти тысячах автоматов AK-47 не первой свежести, которые были произведены даже не в какой-нибудь Болгарии, а в КНР. Что касается пистолетных патронов, то хорошо, если речь не идет о патронах для ТТ.

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Такими темпами не за горами тот день, когда Марк Милли и Ллойд Остин будут торжественно передавать Киеву снятый с музейного хранения пулемёт «Максим» с тачанкой. Оружие, конечно, весьма эффективное и грозное, но едва ли способное решить наиболее острые проблемы украинского режима.

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#сво #иран #россия против сша #ак-47
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