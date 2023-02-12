Любопытные дела творятся в соседних странах.

Я даже на спор никогда не смогу вспомнить все те случаи, когда нашу страну в чем-то обвиняли. Западная пропаганда выработала свой набор приемов в середине прошлого века, когда американские элиты были уверены в скорой победе коммунистов в США. Тогда впервые она использовала в публичном нарративе поведение затравленного изгоя из американской средней школы для объяснения психологии целой страны. С тех пор её приемы не меняются, меняются только цели: СССР, Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Иран, КНДР, Россия, Китай…

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А затравленный изгой должен что? — Правильно, мстить группе популярных и успешных, тем самым как бы подчеркивая их популярность и успешность. Только Москва так не действует. Вообще, в российских интересах, чтобы все думали, что Россия и вовсе ничего не делает, а события в мире сами собой складываются таким образом, что самая большая страна в мире раз за разом оказывается на коне.

Вот заводик тут сгорел в Латвии. Ну как заводик, самый настоящий завод, работавший в интересах американской компании Edge Autonomy, которая с 2009 года производит в Калифорнии беспилотники военного назначения. И предприятие в пригороде Риги занималось, кстати, тем же самым, отправляя свою продукцию на Украину, где продолжается СВО.

Нет, я ни на что не намекаю. Просто случился пожар на предприятии, а кто от такого застрахован. Даже приехало, согласно сообщениям СМИ, девять пожарных расчетов, только тушить было уже нечего — цех выгорел дотла. Ну что же, теперь не будет русофобствующая латвийская публика направлять американское оружие жителям некогда братской нам страны.

А что еще важнее — никто Россию в этом пожаре не обвинит, потому что наобвинялись уже так, что Москва может теперь делать все, что ей заблагорассудится. Я удивляюсь, вот вроде сказка про мальчика, который кричал «волки» есть и на английском, и на немецком языках, но почему-то наши вчерашние заокеанские коллеги мудростью веков пользоваться не торопятся.

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Нет, я решительно ни на что не намекаю, но пока заводик горел, Государственная пожарно-спасательная служба настоятельно рекомендовала проживающим поблизости гражданам закрывать окна и пользоваться кондиционерами, поэтому неизвестно что еще данное предприятие производило для последующей отправки на Украину.