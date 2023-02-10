Как там было: "Кто на нашу землю с мечом придёт..."

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Говоря о начале Третьей мировой войны, многие представляют себе обмен ядерными ударами и пепелища больших городов. Однако тут следует отметить, что данный сценарий отнюдь не является обязательным. Во-первых, Россия обладает достаточно развитой системой ПВО, как и системами вооружений, которые «другая сторона» перехватить не в состоянии, поэтому доводить дело «до ручки» на Западе желающих мало.

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Более того, часто экономические меры воздействия наносят куда больший ущерб, чем самые современные виды вооружений, а экономическое противостояние бушует уже как минимум десять лет и не собирается заканчиваться. Согласно нормам международного права «санкции» может вводить только Совет безопасности ООН, чего он никогда не сделает, потому что в мире сегодня существует несколько центров силы, которые не могут между собой договориться. Все остальные рестрикции являются незаконными именно потому, что они наносят не меньший ущерб, чем конвенциональные виды оружия. Неслучайно же многие западные экономисты называют 90-е годы в нашей стране примером «экономического геноцида» со стороны Запада.

В этом контексте невозможно понять, где та самая черта, которая отделяет нас от начала Третьей мировой, и как понять, что она уже не в самом разгаре. Согласно словам аналитика Министерства обороны Австрии полковника Маркуса Рейснера, нет никакой необходимости в отправке войск НАТО на Украину, поскольку они уже и так там представлены в полном объеме. Видео с его интервью западным журналистам было опубликовано в Телеграм-канале Intel Republic.

Отвечая на вопрос, как Североатлантический альянс собирается отправлять танки на Украину — с украинскими экипажами, либо же с экипажами из солдат НАТО, Рейснер ответил, что как только военнослужащий выходит в отставку, снимает свою форму и подписывает контракт, он сразу же перестает быть военнослужащим, а становится наемником. По информации Рейснера, таких наемников на Украине сейчас имеется значительное количество, а потому отправлять кого-то еще не имеет смысла.

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Это заявление полностью подтверждает слова военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко о том, что против ВС РФ на Украине воюют наемники из более чем тридцати государств, среди которых преобладают англо- и немецкоговорящие. В этом контексте ситуация мало чем отличается от Великой Отечественной, когда на нашу землю под нацистскими флагами пришли солдаты всех стран Европы.