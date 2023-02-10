Иногда люди попадают в такой переплет, что и не позавидуешь.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Сегодня мы наблюдаем ожесточенное противостояние не только на геополитической арене, но и внутри Соединенных Штатов, где уже много лет идет серьезное политическое противостояние. Подобный накал — это результат длительного нежелания разрешать противоречия путем переговоров, ввиду чего происходит их накопление с последующим озлоблением участвующих сторон.

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Представители Демократической партии объявили Дональду Трампу вендетту с момента его прихода в Белый дом. Сами основы американской системы управления оказались подорваны, так как англосаксонское право выстроено не только на господстве прецедента, но еще и на неписанных традициях, которые Демократы начали игнорировать.

Сегодня же Конгресс в руках Республиканской партии и она намерена как следует посчитаться со своими политическими противниками. Так, республиканцы привели на шестичасовое слушание бывшее руководство социального гиганта Twitter, деятельность которого на территории нашей страны ограничена Роскомнадзором.

Перепуганные Джеймс Бейкер, Виджая Гадде и Джоэл Рот, которые еще вчера мнили себя недосягаемыми цензорами, услышали о себе много чего неприятного. Их обвинили и в препятствовании свободе слова, и в распространении детской порнографии, и в злонамеренном влиянии на результаты президентских выборов 2020-го года в США.

Дошло до того, что член Палаты представителей США от штата Луизиана Клэй Хиггинс признался допрашиваемым, что в данный момент Республиканская партия занимается сбором доказательств против бывшего руководства Twitter, после чего начнутся аресты. Хиггинс пообещал, что лично проведет опрос под запись бывших сотрудников социального гиганта, который будет длиться не менее пяти часов.

Очевидно, что республиканцы ловят куда более крупную рыбу, а именно Федеральное Бюро США расследований, которое долгое время скрывало информацию о наличии компрометирующей информации на сына нынешнего американского президента Джо Байдена.

Когда же незадолго до выборов 2020-го года газета The New York Post опубликовала эту информацию, Twitter моментально ограничил доступ к аккаунту этой газеты, а также возможность перепечатывать её статьи. На данный момент республиканцам нужно было получить формальное заявление бывшего руководства Twitter о том, что оно никаких распоряжений от ФБР не получало, после чего представить имеющиеся у них факты для начала куда более неприятного расследования.

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Хиггинс так прямо и заявил: «ФБР использовала свои связи с Twitter для того, чтобы скрыть преступные улики относительно Джо Байдена за месяц до начала голосования». В общем, упомянутую троицу ждут бесконечные допросы, в ходе которых её заставят стать оружием Республиканской партии против ФБР.