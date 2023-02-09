Не даром народная мудрость гласит: "Беда не приходит одна".

С каждым днем количество проблем у Microsoft, которая пытается приобрести две «слипшиеся воедино» легенды игровой индустрии, только прибавляется. Оно и не удивительно, ведь, согласно опросам, 24% всех покупателей Playstation готовы начать пользоваться другой консолью, если принадлежащая Activision Blizzard франшиза Call of Duty будет на ней эксклюзивом.

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Стоит ли удивляться, что Sony, которая рискует потерять четверть всех своих постоянных клиентов, стучится во все двери и бьет в набат. Так, британский регулятор CMA, отвечающий за поддержание конкуренции в Соединенном Королевстве, потребовал у Activision Blizzard продать Call of Duty, прежде чем подписывать договор о слиянии с Microsoft. Другая опция — это разделение Activision Blizzard на две компании с последующим слиянием одной из них с Microsoft. Ну и, наконец, CMA считает, что если сделка и вовсе не состоится, то никаких негативных импликаций для уровня конкуренции на Туманном Альбионе это иметь не будет.

Идея Microsoft о покупке Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов встретила сопротивление не только в Великобритании. В США с корпорацией судится сразу несколько истцов, включая Федеральную торговую комиссию, а в ЕС против неё выступает местный регулятор. Что касается обещания взять на себя юридические обязательства сроком на десять лет о том, чтобы не делать Call of Duty эксклюзивом для Xbox, на что Microsoft была согласна, то CMA это решение не устроило, поскольку за выполнением условий любого договора требуется надзор, а в отсутствии сделки никакой лишней головной боли регулятор себе не заработает.

Любопытно, что CMA провел свой собственный анализ рынка и заподозрил Microsoft в неискренности, поскольку корпорация утверждала, что превращение Call of Duty в эксклюзив Xbox не даст компании никакой финансовой выгоды. Со своей стороны, CMA указала на то, что при переходе на другую игровую консоль пользователи не только склонны тратить деньги на игры для этой консоли, но и покупать в будущем консоли от того же производителя.

Тот факт, что Microsoft сделала некогда мультиплатформенный проект от Bethesda под названием Starfield, релиз которого ожидается в первой половине этого года, эксклюзивом для Xbox, никак аргументы Microsoft не подкрепляет.

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А между тем Microsoft планировала завершить сделку летом этого года, а потому решение CMA привело не только её представителей, но и представителей Activision Blizzard в эмоциональное состояние, в котором люди часто делают необдуманные заявления. В общем, эпопея далека от своего завершения.