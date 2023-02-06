Как там было? - "Вижу цель, не вижу препятствий"?

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как оказывать информационное воздействие там, где ты не имеешь никаких информационных каналов? Ну, если выражаться примитивно, то дубина — это тоже метод убеждения. Пусть и нежелательный, но метод.

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Российские войска продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска и Угледара, при этом предназначавшиеся для первого подкрепления ВСУ уже сегодня перебрасываются во второй, а значит, группировка в Артемовске обречена. Киев надеется, что загнанные под землю в угледарской промзоне обороняющиеся войска ВСУ смогут задержать наступление ВС РФ, но не слишком-то сильно, учитывая сообщения о подготовке оборонительных сооружений в Константиновке. И её тоже бойцы из ЧВК «Вагнер» со временем окружат и зачистят.

Все помнят, что в дзюдо есть всевозможные броски, но почему-то никто не вспоминает про весьма неприятные удушающие и болевые приемы, которые вынуждают противника сдаться. Вот и сейчас Москва применяет к Вашингтону очень неприятный болевой прием, ведь не от хорошей же жизни на Западе придумывают, а что бы такое еще на Украину отправить, и какую бы еще провокацию устроить.

Соединенные Штаты больше не могут содержать Украину, но единственный способ избавиться от неё — это спровоцировать решительное наступление Москвы. Именно поэтому российские войска будут и дальше медленным катком катиться от города к городу, освобождая все новые и новые населённые пункты ДНР и ЛНР.

Понимая неизбежность печальной участи на передовой, украинские мужчины, которые уже сегодня всеми силами избегают мобилизации, вынуждены будут решать, хотят ли они встретить неизбежный конец, либо же они могут попытаться разобраться с западными марионетками самостоятельно.

Основная проблема Украины сегодня в том, что её никто не хочет спасать — ни Россия, ни Запад, времена сейчас не те, по всему миру бушует финансовый кризис. Свои проблемы ей придется решать самостоятельно, как бы тяжело ей ни было, помощи ждать неоткуда.

В этом контексте неправы те, кто говорит о необходимости ликвидации украинской государственности, потому что это означало бы принятие на баланс Киева со всеми его долгами, потому что Москва только недавно с советскими долгами рассчиталась, хотя брали их когда-то «на всех».

Россия поставила перед собой цель раз и навсегда отучить кого бы то ни было поставлять оружие на Украину и она это сделает, сколько бы времени это не заняло. А без возможности использовать Киев в качестве тарана против Москвы так называемый коллективный Запад никогда за Украину платить не станет.

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Перед началом СВО самым пессимистичным прогнозом западных аналитиков на ход спецоперации было взятие Киева за десять дней. Только зачем его брать? В связи с этим если действия ВС РФ напоминают движение неумолимого катка, это значит, что все идет по плану.