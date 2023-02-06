Как оказывать информационное воздействие там, где ты не имеешь никаких информационных каналов? Ну, если выражаться примитивно, то дубина — это тоже метод убеждения. Пусть и нежелательный, но метод.
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Российские войска продолжают замыкать кольцо вокруг Артемовска и Угледара, при этом предназначавшиеся для первого подкрепления ВСУ уже сегодня перебрасываются во второй, а значит, группировка в Артемовске обречена. Киев надеется, что загнанные под землю в угледарской промзоне обороняющиеся войска ВСУ смогут задержать наступление ВС РФ, но не слишком-то сильно, учитывая сообщения о подготовке оборонительных сооружений в Константиновке. И её тоже бойцы из ЧВК «Вагнер» со временем окружат и зачистят.
Все помнят, что в дзюдо есть всевозможные броски, но почему-то никто не вспоминает про весьма неприятные удушающие и болевые приемы, которые вынуждают противника сдаться. Вот и сейчас Москва применяет к Вашингтону очень неприятный болевой прием, ведь не от хорошей же жизни на Западе придумывают, а что бы такое еще на Украину отправить, и какую бы еще провокацию устроить.
Соединенные Штаты больше не могут содержать Украину, но единственный способ избавиться от неё — это спровоцировать решительное наступление Москвы. Именно поэтому российские войска будут и дальше медленным катком катиться от города к городу, освобождая все новые и новые населённые пункты ДНР и ЛНР.
Понимая неизбежность печальной участи на передовой, украинские мужчины, которые уже сегодня всеми силами избегают мобилизации, вынуждены будут решать, хотят ли они встретить неизбежный конец, либо же они могут попытаться разобраться с западными марионетками самостоятельно.
Основная проблема Украины сегодня в том, что её никто не хочет спасать — ни Россия, ни Запад, времена сейчас не те, по всему миру бушует финансовый кризис. Свои проблемы ей придется решать самостоятельно, как бы тяжело ей ни было, помощи ждать неоткуда.
В этом контексте неправы те, кто говорит о необходимости ликвидации украинской государственности, потому что это означало бы принятие на баланс Киева со всеми его долгами, потому что Москва только недавно с советскими долгами рассчиталась, хотя брали их когда-то «на всех».
Россия поставила перед собой цель раз и навсегда отучить кого бы то ни было поставлять оружие на Украину и она это сделает, сколько бы времени это не заняло. А без возможности использовать Киев в качестве тарана против Москвы так называемый коллективный Запад никогда за Украину платить не станет.
Перед началом СВО самым пессимистичным прогнозом западных аналитиков на ход спецоперации было взятие Киева за десять дней. Только зачем его брать? В связи с этим если действия ВС РФ напоминают движение неумолимого катка, это значит, что все идет по плану.