Что называется, лучше бы и не заикались.

В принципе, разгильдяйство и головотяпство в рядах вооруженных сил любая страна пытается скрывать до последнего. За исключением тех случаев, когда у тебя есть предупреждение лидера самой мощной ядерной державы на планете. Тогда искренность и транспарентность можно выдать за хитрый политический ход.

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К примеру, у Испании на балансе числится 327 танков Leopard 2: 108 штук модели 2A4 из старых немецких запасов и 219 танков 2ES, которые испанская компания Santa Barbara Sistemas произвела по лицензии. Из этого числа пятьдесят танков находятся в ремонтопригодном состоянии, а около двадцати, по сообщениям испанских СМИ, и вовсе на ходу. Испанцы обещают Киеву четыре машины, но когда они смогут привести их в удобоваримое состояние — неизвестно.

Португальцы заявляют, что большинство из стоящих у них на вооружении танков не функционируют из-за отсутствия запчастей. Более того, у Лиссабона отсутствуют боеприпасы для немецких «кошек», потому что самый дешевый снаряд для Leopard 2 имеет ценник в 11 тысяч долларов. В общем, Лиссабон обещал поставить Киеву четыре машины, но когда это произойдет — неизвестно.

Сложно представить, в каком состоянии обнаружили свои танки Leopard 2 норвежцы, у которых климат куда более суровый, чем у двух вышеупомянутых стран. В итоге, недолго посовещавшись, они решили заказать 54 машины норвежской версии Leopard 2A7. Учитывая, что закупка будет осуществляться живыми деньгами, а не в кредит, как это было с поставками оружия Киеву, можно не сомневаться, что европейские производители предпочтут в первую очередь исполнить норвежский заказ. Ожидается, что перевооружение Осло закончится в 2031 году.

Немцы тоже внезапно для себя обнаружили, что находящиеся у них на складах боеприпасы принадлежат Швейцарии, которая разрешения для их отправки на Украину не давала. Более того, в число не испытывающих «снарядный голод» стран СМИ смогли записать только Катар и Бразилию, но те наотрез отказались портить свои отношения с Москвой.

А между тем первый канадский Leopard 2 сегодня благополучно прибыл в Польшу, где его, судя по всему, ждет судьба пресловутой турбины для «Северного потока — 2», а именно достопримечательности для фотографий в социальные сети. Нельзя исключать, что сам Олаф Шольц приедет, чтобы сфотографироваться на его фоне. Сообщается, что танк будет использоваться для обучения украинских экипажей в ожидании прибытия других немецких «кошек».

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Между тем, по данным Министерства обороны РФ, в ходе СВО было уничтожено несколько тысяч единиц бронетехники киевского режима, а потому совершенно не ясно, какое влияние несколько десятков танков могут оказать на ход спецоперации. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим их на Украине вообще. Пока же решение «помочь» Киеву танками лишь привело к озадаченности европейских политиков состоянием находящихся в их ведении вооруженных сил. Теперь им еще долго будет не до Украины.