Когда-то рынок CS GO был излюбленной темой западных журналистов, а теперь им к нему даже подходить страшно.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Мой первый мультилеерный опыт, если не считать ожесточенные зарубы в Mortal Kombat и Chaos Generals, проходил в отечественных «мадах». Это когда у тебя много зеленого текста на черном экране, никакой графики. Для современного геймера звучит это дико, но что поделать, если Интернет у нас в стране на заре своего появления никого скоростями не баловал. Впрочем, было весело.

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Избранные успели застать мультиплеер Quake 2, в то время как все остальные приобщались к бессонным ночам в компьютерных клубах уже в эпоху Half-Life и бета-версии Counter-Strike. За счет этого, даже оставив свои попытки активно играть в эту игру, я продолжаю следить за её новостями.

Впрочем, больше всего меня интересуют новости со Steam Market, который для людей, интересующихся экономикой и рынками, представляет весьма забавную уменьшенную версию рынков настоящих. Впрочем, специалисты Valve могли бы многое нам рассказать про «уменьшенные версии», учитывая заявления сотрудников Гейба Ньюэлла о том, что международные преступные синдикаты используют Steam для перекачки денег.

В общем, для людей, кто не застал вживую аукцион за реальные деньги в Diablo 2, Steam Market — это лучшее развлечение, за исключением легендарной EVE и аукциона в WoW.

Любопытно, что на рынке невостребованные категории чаще всего взлетают в цене, в то время как признанные фавориты никогда не выстреливают. На Wall Street даже есть поговорка, что нужно внимательно следить за рынком и делать наоборот: покупать, когда все продают и продавать, когда все покупают.

Проверяем эту аксиому на примере Counter-Strike: Global Offensive. Кейс операции Hydra, которую большинство из играющих сегодня в CS GO игроков даже не застали, был темной лошадкой с самого выхода операции, что обеспечило взрывной рост его стоимости.

Кейc Shattered Web был объектом пристального внимания множества спекулянтов, которые были уверены в возможности «подзаработать по-быстрому». Единственный блогер, который уделяет внимание на одном всем известном хостинге финансовой составляющей CS GO — TDM_Heyzeus два года назад предсказывал, что кейсы двух операций рано или поздно сравняются в стоимости, однако кейсы «Гидры» уходят с молотка по 1100 рублей, а кейсы» «Расколотой сети» идут сегодня по 110 рублей, то есть в десять раз дешевле.

При этом добрался последний кейс до этой психологической отметки впервые за три года, что говорит об исчерпании запасов у спекулянтов на руках, которые они понабрали в попытке "быстро подзаработать".

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Интересно, насколько быстро теперь сбудется предсказание TDM_Heyzeus и сбудется ли оно вообще? И увидим ли мы стремительную коррекцию «зазевавшейся» цены виртуального рынка?