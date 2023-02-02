Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Путин предупредил Запад: «Применением бронетехники дело не закончится»
И пусть потом никто не жалуется...
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Настоящая пропасть лежит между тем, чтобы что-то предполагать, и тем, чтобы знать о чем-то точно. Я уже делал предположения о том, что коллективный Запад не торопится посылать танки в зону СВО по целому ряду причин.

реклама

Однако наше руководство, судя по всему, знает об этом точно. Неслучайно же на своем выступлении по случаю победы народов Советского Союза в Сталинградской битве президент Российской Федерации произнес слова, которые были прямо адресованы вчерашним «международным партнерам» России:

Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. 

Можно не сомневаться, что все следующие сутки американские СМИ будут круглосуточно крутить выступление российского лидера как пример «агрессивной риторики Москвы», а за ними подтянутся и европейские информационные агентства. 

Но Путина не зря называют гроссмейстером международной политики, потому что прекрасная, как с точки зрения эмоциональной составляющей, так и с точки зрения посыла речь была произнесена как нельзя более вовремя. 

Теперь я сильно удивлюсь, если мы увидим хотя бы один западный танк на территории некогда братской нам страны. Но Путин был бы не Путин, если бы он умел играть на нескольких досках одновременно.

Меня, как человека, интересующегося историей, всегда возмущало то, что успевшие «слинять по-быстрому» финны сумели избежать возмездия за участие в чудовищной по своей циничности и жестокости блокаде Ленинграда. В ожесточенном противостоянии с Третьим рейхом советским войскам было просто не до них.

 В этом контексте любопытно, что Путин отметил: 

Вместе с разгромом крупнейшей группировки Вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции. Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех стран покорённой Европы стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В этих словах совершенно четко прослеживается намек Хельсинки о том, что Россия ничего не забыла, и если Финляндия попытается вступить в НАТО и опять подвергнуть опасности Санкт-Петербург, может спросить и спросить очень строго. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #история #путин #россия и сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский сенатор объяснил, что будет, если Россия победит в СВО
За считанные дни до начала действия потолка цен на энергоносители споры в ЕС продолжаются
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
61
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
46
Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
6
Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на некоторые сложности
+
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
490
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
11
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
19
Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
3
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
1
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
4
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
2
На Украине предложили вместо танков M1 Abrams получить сотни тысяч дронов-камикадзе
5
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
195
Роспотребнадзор приструнил Wildberries – маркетплейс не будет брать деньги за возврат брака
6
Ещё 25 устройств Xiaomi получат MIUI 14
1
«Вагнер» против «Моцарта»: американская ЧВК объявила о прекращении работы на Украине
+
В одном шаге от артемовского котла: почему третьего «Минска» не будет
10

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
65
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
84
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
27
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
11
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
3 самые популярные стратегии в 2022 году
22
Обзор электронной книги Digma K1 – когда от чтения ничего не отвлекает
13
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
10
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14

Сейчас обсуждают

Xmast
23:17
Тебе что рассказать как флэшку разбить что ли? Или ты уверен что я приврал? Не пойму. Коротко.3 раздела fat32. И 1 ntfs. Чтобы файлы >2Gb держать. При загрузке разделы все видны. Но без меток. Т.е бу...
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
Leonator
23:15
Длину ВВП еще забыли. Натовские любят подлиннее.
"Самой свежей машине уже 40 лет" - Пилот ВВС ВСУ заявил о заканчивающихся у Украины истребителях
Владимир Танков
23:15
Мой папа говорил о тиграх и пантерах мощная техника, но и она горит,. Главное наших ребят научить и показать слабые места. Просто немцы позабылли опытВОВ что хорошо в Европе, плохо в России
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
grom9000
23:14
АМД реальный топ, я с Нвидии пересел и просто охренел. Всё что писали пло плохую АМД оказалось брехней. В ней всё лучше сделано, начиная от платы, заканчивая дровами, которые просто шикарно выглядят к...
RTX 4090 выдает в Cyberpunk 2077 120 кадров в секунду в 4K с Psycho RT при включении DLSS 3 и FG
Omon-Ra
23:13
а ведь все эти торгаши словами в тиктоках, на форумах и прочем, получают нехилые деньги за это...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
grom9000
23:13
А зачем Нвидиа врет и выдает старое за новое?
RTX 4090 выдает в Cyberpunk 2077 120 кадров в секунду в 4K с Psycho RT при включении DLSS 3 и FG
grom9000
23:12
Очередной кусок говна от Нвидии. Который сгорит, либо память отвалится, либо штекер оплавится.
RTX 6000 с 48Gb памяти в тестах оказалась слабее RTX 4090 с 24Gb
Spambomber_27
23:11
Нет такой страны. И не будет больше.
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
grom9000
23:10
Шикарные АМД с шикарными цветами и четкостью картинки. В отличии от Нвидии. Пруфы сами накидаете, все в курсе уже! )))))))) Кто хочет поспорить - сперва смотрите видео про низкое качество карт Нвиди...
В сеть утекли характеристики и производительность AMD RX 7800 XT
Spambomber_27
23:09
Что, с 2014 года в схроне сидишь? И с какого перепуга тебя так раскарячило, болезный ты наш?
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем