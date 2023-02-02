И пусть потом никто не жалуется...

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Настоящая пропасть лежит между тем, чтобы что-то предполагать, и тем, чтобы знать о чем-то точно. Я уже делал предположения о том, что коллективный Запад не торопится посылать танки в зону СВО по целому ряду причин.

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Однако наше руководство, судя по всему, знает об этом точно. Неслучайно же на своем выступлении по случаю победы народов Советского Союза в Сталинградской битве президент Российской Федерации произнес слова, которые были прямо адресованы вчерашним «международным партнерам» России:

Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.

Можно не сомневаться, что все следующие сутки американские СМИ будут круглосуточно крутить выступление российского лидера как пример «агрессивной риторики Москвы», а за ними подтянутся и европейские информационные агентства.

Но Путина не зря называют гроссмейстером международной политики, потому что прекрасная, как с точки зрения эмоциональной составляющей, так и с точки зрения посыла речь была произнесена как нельзя более вовремя.

Теперь я сильно удивлюсь, если мы увидим хотя бы один западный танк на территории некогда братской нам страны. Но Путин был бы не Путин, если бы он умел играть на нескольких досках одновременно.

Меня, как человека, интересующегося историей, всегда возмущало то, что успевшие «слинять по-быстрому» финны сумели избежать возмездия за участие в чудовищной по своей циничности и жестокости блокаде Ленинграда. В ожесточенном противостоянии с Третьим рейхом советским войскам было просто не до них.

В этом контексте любопытно, что Путин отметил:

Вместе с разгромом крупнейшей группировки Вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции. Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех стран покорённой Европы стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев.

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В этих словах совершенно четко прослеживается намек Хельсинки о том, что Россия ничего не забыла, и если Финляндия попытается вступить в НАТО и опять подвергнуть опасности Санкт-Петербург, может спросить и спросить очень строго.