Так кто же на самом деле "последний гегемон"?

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

По прогнозам рыночных аналитиков, страны OPEC+, которые в последнее время все реже и реже вступают в споры с Москвой, сохранят добычу на прежнем уровне, что говорит об их удовлетворении нынешней ценовой политикой и теми доходами, которые они получают.

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Данный факт является свидетельством того, что анонсированный странами коллективного Запада с большой помпой потолок цен на российские энергоносители не работает. Но что еще более важно, никто виртуальную встречу OPEC+ в контексте США и шагов Вашингтона на международной арене даже не обсуждает, потому что все взгляды обращены на Китай.

Поднебесная долго время кошмарила американскую экономику, когда сдача даже одного положительного теста на новую коронавирусную инфекцию могла привести к закрытию целого китайского завода или, и того хуже, крупного порта. Все это вело к сбоям в цепочках поставок, росту неопределенности, которую американские компании вынуждены были закладывать в цену своих товаров, что еще сильнее разгоняло и без того бушующую в США инфляцию.

В конечном итоге китайцы вынуждены были столкнуться с падением конкурентоспособности своей продукции, потому что нестабильность поставок вела к росту цен на китайскую продукцию и в других регионах мира.

Теперь же политику «нулевого ковида» Пекин отменил и, зная китайских товарищей, можно смело предположить, что отмена эта проводилась с размахом военной операции: со строительством госпиталей, мобилизацией врачей и другими способами нивелирования последствий эпидпроцесса. Хотя главным фактором здесь стал Китайский новый год, на который в Поднебесной принято путешествовать и навещать дальних родственников.

В декабре 2022 года индекс производственной активности в Китае падал третий месяц подряд, при этом спад оказался самым существенным с начала глобальной пандемии в феврале 2020 года. Китайские СМИ сообщают, что около 80% всех жителей Китая заразились новой коронавирусной инфекцией накануне Китайского нового года, на что руководство коммунистической партии, судя по всему, и рассчитывало.

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Можно не сомневаться, что по мере перехода Пекина и Вашингтона в режим все более нарастающего противостояния, КНР ускорит не только объем производимой военной продукции, но и перейдет к слаживанию своих боевых частей в преддверии фазы открытого противостояния, которая обеими сторонами намечена на 2025 год. Поэтому за свои нефтяные доходы странам OPEC+ в обозримом будущем беспокоиться не приходится.