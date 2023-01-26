«Оранжевый монстр» наносит ответный удар.

Англоговорящие обычно называют тех, кто не стесняется высказывать свое мнение, «человеком с большим ртом». Так вот, у Дональда Трампа рот не просто большой, его практически невозможно заткнуть. Ну, во всяком случае «вся королевская рать» вашингтонского болота потерпела оглушительное поражение после семи лет непрекращающихся попыток.

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Бывший американский президент без конца врет что попало и кому попало, чем производит впечатление общей несерьезности на своих политических противников, тем самым усыпляя их бдительность. Правда, в вопросе санкционного давления на нашу стран Трамп в своих заявлениях не врал, потому что экономическая война с Россией ему давалась куда лучше, чем дедушке Джо. Зато в открытое противостояние против Москвы «оранжевый баламут» ни за что бы не полез, мозгов хватает.

Так уж получилось, что Демократическая партия в США подмяла под себя практически все средства массовой информации, оставив республиканцам лишь пресловутый Fox News. Но Трамп, видимо насмотревшись геополитических выпадов нашего президента, еще в 2016 году решил использовать слабость своих позиций себе же во благо. Он фактически использовал свой аккаунт в социальной сети Twitter в качестве тарана против единого медийного заслона Демократической партии.

Конечно, преисполненное собственной важности руководство Twitter не могло допустить подобного поворота, да и давление на него оказывалось будь здоров. И вот, спустя два года после повсеместной блокировки Трампа, Meta, признанная в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны, заявляет о готовности первой разблокировать аккаунты Дональда Трампа, пока тот ведет переговоры с руководством Twitter.

На данный момент Трамп имеет соглашение с созданной под его нужды консервативной социальной сетью Truth Social о том, что права на первую публикацию постов принадлежат вышеупомянутой соцсети, что Twitter не устраивает. Стоит отметить, что ни Truth Social, ни два вчерашних исполина мира социальных сетей не могут похвастаться сколько-нибудь серьезными показателями в сравнении с «золотой эпохой», когда повсеместная цензура еще не поглотила США.

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В этом плане никто в их руководстве уже не сомневается относительно того, что не они нужны Дональду Трампу, а он — им. Правда, последний сегодня представляет собой куда более опасную политическую фигуру, чем он был в 2016 году. Демократическая партия использовала против Трампа самые немыслимые приемы, включая саботаж, цензуру, ночные рейды ФБР по домам его сторонников и даже обыски в личной резиденции бывшего президента (чего за всю историю США никогда не было). Поэтому теперь в глазах своих сторонников Трамп может применять любые приемы в рамках «холодной гражданской войны» в Америке, к чему руководству соревнующихся за него площадок нужно быть готовым. Последние, правда, согласны на все, лишь бы хоть как-то возродить былую славу.