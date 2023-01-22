Оказывается, что потолок цен пытаются установить не только в мире геополитики...

Чем больше мы узнаем деталей о выходе будущей 4060 Ti, тем больше экспертное сообщество выражает свое недоумение относительно того, какую хитрую ловушку Дженсен Хуанг придумал для потребителя.

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В частности, помимо того что упомянутая выше модель будет обладать всего 8 гигабайтами оперативной памяти, инсайдеры сходятся во мнении о том, что её производительность сравнима с производительностью 3070.

Напомним, что старшая модель предыдущей линейки продавалась по цене 500 долларов, а теперь NVIDIA хочет получить те же деньги за ту же производительность год спустя. А как же технический прогресс, массовое производство, которое удешевляет стоимость конечного продукта? Куда это все подевалось?

Как тут не вспомнить слова одного западного журналиста о том, что теперь Дженсен Хуанг присвоил взятый с потолка ценник тому или иному уровню производительности и отступать от него ни за что не хочет. Однако известный западный техноблогер с канала DannyzReviews уверен, что подобные практики идут вразрез с интересами потребителей.

Проще говоря, через два-три года для покупки аналога 4090 вам, скорей всего, придется выложить все те же 1600 долларов, в то время как аналог 3070 будет опять стоить 500 долларов.

Есть только несколько проблем, потому что, даже если мы забудем о том, что у NVIDIA существуют конкуренты, многие люди никогда не согласятся потратить такую сумму денег на графическую карту. Учитывая, что игровая индустрия уже сегодня страдает от недостаточного спроса на так называемые триплэй проекты, количество и качество последних продолжает снижаться, создавая благоприятные условия для роста индустрии инди-игр с их пиксельной графикой.

Кроме того, интерес к графическим картам всегда был обусловлен сформировавшимся у массовой публики ожиданием «чуда» от каждого следующего поколения графических карт. Однако выбранный NVIDIA меркантильный подход быстро убьет интерес массовой публики к графическим картам, делая спрос на «топовые» модели еще более эфемерным.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

NVIDIA стала крупнейшим игроком на рынке графических карт не только благодаря инновациям, но и благодаря конкурентной ценовой политике, о чем сегодня Дженсен Хуанг, судя по всему, предпочел забыть.