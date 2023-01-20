Хорошо, когда люди умеют выбирать своей головой, даже если это делают немцы.

Говорить об успехе или провале того или иного предприятия можно лишь имея на руках конкретные цифры. Именно по этой причине компании редко делятся своими показателями даже со своими собственными инвесторами, предпочитая объединять плохо продаваемые продукты с продуктами успешными, чтобы «средняя температура по больнице» выглядела более-менее привлекательно.

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В этой ситуации нам остается только строить умозаключения на тех фактах, которые нам доступны. К примеру, отсутствие RX 7900 XTX в продаже у многих крупных продавцов может объясняться не столько её популярностью, сколько нежеланием ритейлеров оказаться в ситуации, когда у них на складах лежит никому не нужный товар. И хотя проблемы с перегревом наблюдались только на «родных» картах AMD, поскольку карты сторонних производителей имеют другую конструкцию системы охлаждения, репутация у XTX оказалась крепко подмочена.

Другое дело — XT, которая играла роль «страшной подружки» для флагмана «конкурирующей фирмы». Данную модель AMD журналисты практически не обсуждали, предпочитая уделять все внимание карточкам от NVIDIA, однако в тестах она показала себя прекрасно.

Сопровождающий данную статью скриншот был сделан на канале Level1Techs в видео про RTX 4080. И что мы видим? В Borderlands 3, который является не хайповым проектом вроде Cyberpunk 2077, а частью франшизы с преданной фанатской базой, «страшненькая подружка» от AMD обходит RTX 4080! Это я про то, что если не брать те бенчмарки, под которые карты от NVIDIA совершенно точно точились, их преимущество над последними моделями AMD можно назвать эфемерным.

Зато разница в цене в 300 долларов одной недружественной нам страны — вещь далеко не эфемерная, а очень даже реальная и ощутимая. Вот и получается, что немцы, которые всегда умели деньги считать, отдали предпочтение 7900 XT.

Согласно данным о продажах за все время крупного немецкого ритейлера Mindfactory, продажи 7900 XT составили 1865 карт. На втором месте RTX 4070 Ti с показателем в 1755 карт, следом за которой идет 4080 с показателем в 1625 карт. Прилюдно опростоволосившаяся XTX продалась всего 1170 раз.

На фоне куда меньших медийных расходов и трат на пиар, можно с уверенностью сказать, что этот раунд выиграла AMD. Да, учитывая три старших модели у NVIDIA против двух у AMD, команда Дженсена Хуанга продала карточек больше, да и в США пижонов значительно больше, чем в Германии, поэтому цифры там должны отличаться, но уже сейчас можно сказать, что «конкурирующая фирма» необходимый ей доход получила, а потому будет и дальше стараться демпенговать.

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