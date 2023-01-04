Кто-то ищет ноутбуки помощнее, кто-то ищет ноутбуки подешевле, а кому-то подавай "цветочек аленький".

На проходящей на этой неделе в Лас-Вегасе технологической выставке CES 2023 компания HP представила сразу два ноутбука своей премиальной линейки Dragonfly: Dragonfly Pro и Dragonfly Pro Chromebook. О цене будущих лакшери-книжек пока ничего не сообщается, однако учитывая тот факт, что обычный Dragonfly имел ценник в районе ста пятидесяти тысяч рублей, можно не сомневаться, что и новые модели будут продаваться в плюс-минус том же ценовом диапазоне.

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Очевидно, что HP надеется продать свой ноутбук определенной категории людей, которая сначала активно у всех интересуется, стоит ли ей покупать MacBook, потом, несмотря на множество советов «не делать глупости», покупку всё же совершает, чтобы спустя месяц-другой попытаться вкорячить на неё Windows. Я таких людей видел множество раз, а потому хорошо знаю, что доводы разума для них — пустой звук, главное, приобрести «доказательство своей исключительности» за астрономический ценник. И Apple, надо признаться, прекрасно умеет это «доказательство» своим покупателям впаривать еще со времен незабвенной госпожи Брэдшоу.

В этой связи представленные на CES 2023 модели Dragonfly вызвали у журналистов множество вопросов. Модель Dragonfly Pro Chromebook, представленная в черном цвете, идет с RGB-подсветкой клавиатуры, что побудило журналистов поинтересоваться у представителей компании, а не показывают ли СМИ игровой ноутбук. Журналистов заверили, что модель не игровая, хотя с дисплеем разрешением 2560x1600 и яркостью в 1200 нитс она могла бы стать для геймеров неплохим подспорьем при соответствующей начинке самого ноутбука. Впрочем, Core i5-1235U с интегрированной графикой не оставляет последним никакого шанса, а для тех, кому нужна «рабочая лошадка», наверняка ребром встанет вопрос о том, как быстро яркий экран и подсветка клавиатуры будут съедать батарею. Хотя не стоит забывать, что целевой аудиторией для данной модели являются люди, которые на нее будут уже через месяц пытаться ставить Windows.

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Вторая модель Dragonfly Pro выглядит более приземленно, поскольку не имеет подсветки клавиатуры, работает на Ryzen 7 7736U и управляется всем нам привычной Windows. Однако наличие у данной модели «кнопки круглосуточного вызова удаленного консьержа», за функциональность которой покупатели обязаны будут платить ежемесячную подписку, явственно свидетельствует, что и эта разновидность Dragonfly предназначена для людей, которые о назначении такого понятия, как «практичность», могут узнать разве что из толкового словаря. Любопытно, что будет, если случайно нажать кнопку вызова консьержа в какой-нибудь крайне неудобный момент, и как консьерж будет реагировать на подобную ситуацию. Конечно, можно подписку и не оплачивать, но тогда вы получите неработающую клавишу на клавиатуре, которая будет вам всегда напоминать о том, что вы не можете позволить себе «должный уровень лакшери». Впрочем, большинство из нас это бы не смущало, если бы ноутбук продавался за разумные деньги.