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Авторитетный военный ресурс предложил воспитывать космические силы США «ремнем»
Иногда единственный, кто может спасти от чужих насмешек - это бывшие сослуживцы, которым очень не хочется краснеть за своего теперь уже бывшего работодателя.
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Сатирический журнал американской военщины под названием Duffle Blog недавно разразился ядовитой статьей относительно третьей годовщины Космических сил США.

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Напомним, что за последние годы российские ВКС положили конец самой крупной в историиоперации по воровству нефти, которую западные страны развернули за ширмой запрещенной в России террористической организации ДАИШ. По сообщениям западных журналистов, караваны с ворованной сирийской нефтью «можно было наблюдать невооруженным глазом из космоса» до прибытия российских ВКС в эту измученную войною ближневосточную страну. Сегодня же гордость и цвет российских вооруженных сил не просто наносит удары по позициям украинских бандформирований, но и гоняет по территории некогда братской России страны всякий сброд, понаехавший в бывшую советскую республику под видом «наемников». В общем, без дела сидеть не приходится.

А какова же славная история Космических сил США? Все началось с трогательного по своей нелепости объявления о том, что отныне каждого служащего в этих войсках будут именовать «хранителем» и, что еще более нелепо, писаться это наименование будет с большой буквы. Отсутствие у американцев самоиронии часто играет с ними злую шутку, потому что пилоты ныне канувшего в лету F-117, о котором я уже недавно рассказывал, не просто именовали себя «бандитами», но и присваивали друг другу порядковые номера, чтобы показать свою «элитарность». Видимо, в чьих-то ушах «бандит 122» звучит гордо.

Дальше — больше. Показанный в середине 2021 года прототип парадной формы «хранителей» напоминал бюджетный косплей костюма из ситкома Battlestar Galactica. При этом, в строгом соответствии с новомодными морально-этическими принципами западного мира, главнокомандующий космическими войсками США генерал Джон Реймонд прямо на презентации формы заявил, что сначала был разработан дизайн женской модели, ну а затем дошло дело и до мужчин.

В итоге свой третий день рождения данный род войск отметил вечеринкой «в лунном» стиле и публичным разрезанием неаппетитного грязно-серого торта, которое, судя по всему, должно было символизировать судьбу 26 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом США на деятельность данного рода войск в 2023 году.

Так вот, по мнению упомянутого выше Duffle Blog никаких денег этим «бездельникам» выделять было нельзя, а воспитывать их ВВС должны «точно так же, как когда-то ВМФ пытались превратить морскую пехоту США в нормальный род войск. То есть с помощью ремня!»

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В контексте того, что Вашингтон все сильнее втягивается в глобальное противостояние с Москвой, встает вопрос о том, а правда ли он хочет выставить своих ряженых «хранителей» против наших ВКС, коль скоро даже сами отставные американские военные сравнивают новый вид американских войск с испорченным бездельем подростком?

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