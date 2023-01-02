Иногда единственный, кто может спасти от чужих насмешек - это бывшие сослуживцы, которым очень не хочется краснеть за своего теперь уже бывшего работодателя.

Сатирический журнал американской военщины под названием Duffle Blog недавно разразился ядовитой статьей относительно третьей годовщины Космических сил США.

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Напомним, что за последние годы российские ВКС положили конец самой крупной в историиоперации по воровству нефти, которую западные страны развернули за ширмой запрещенной в России террористической организации ДАИШ. По сообщениям западных журналистов, караваны с ворованной сирийской нефтью «можно было наблюдать невооруженным глазом из космоса» до прибытия российских ВКС в эту измученную войною ближневосточную страну. Сегодня же гордость и цвет российских вооруженных сил не просто наносит удары по позициям украинских бандформирований, но и гоняет по территории некогда братской России страны всякий сброд, понаехавший в бывшую советскую республику под видом «наемников». В общем, без дела сидеть не приходится.

А какова же славная история Космических сил США? Все началось с трогательного по своей нелепости объявления о том, что отныне каждого служащего в этих войсках будут именовать «хранителем» и, что еще более нелепо, писаться это наименование будет с большой буквы. Отсутствие у американцев самоиронии часто играет с ними злую шутку, потому что пилоты ныне канувшего в лету F-117, о котором я уже недавно рассказывал, не просто именовали себя «бандитами», но и присваивали друг другу порядковые номера, чтобы показать свою «элитарность». Видимо, в чьих-то ушах «бандит 122» звучит гордо.

Дальше — больше. Показанный в середине 2021 года прототип парадной формы «хранителей» напоминал бюджетный косплей костюма из ситкома Battlestar Galactica. При этом, в строгом соответствии с новомодными морально-этическими принципами западного мира, главнокомандующий космическими войсками США генерал Джон Реймонд прямо на презентации формы заявил, что сначала был разработан дизайн женской модели, ну а затем дошло дело и до мужчин.

В итоге свой третий день рождения данный род войск отметил вечеринкой «в лунном» стиле и публичным разрезанием неаппетитного грязно-серого торта, которое, судя по всему, должно было символизировать судьбу 26 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом США на деятельность данного рода войск в 2023 году.

Так вот, по мнению упомянутого выше Duffle Blog никаких денег этим «бездельникам» выделять было нельзя, а воспитывать их ВВС должны «точно так же, как когда-то ВМФ пытались превратить морскую пехоту США в нормальный род войск. То есть с помощью ремня!»

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В контексте того, что Вашингтон все сильнее втягивается в глобальное противостояние с Москвой, встает вопрос о том, а правда ли он хочет выставить своих ряженых «хранителей» против наших ВКС, коль скоро даже сами отставные американские военные сравнивают новый вид американских войск с испорченным бездельем подростком?