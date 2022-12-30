Я не люблю биткоин. Сложно найти геймера, который его любит, это да, но у меня другие причины. Я слишком поздно начал понимать, как работают инвестиции, чтобы купить биткоин по привлекательной цене. Под привлекательной ценой я имею в виду 700 долларов за одну штуку. Её, к сожалению, мы уже никогда не увидим, но это не означает, что возможность упущена навсегда.
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Основная проблема всех криптовалют заключается в том, что это увлекательная тема. Одни кричат, что биткоин будет стоить миллион долларов, другие кричат, что биткоин не будет стоить ничего, третьи кричат, что майнить криптовалюту теперь не выгодно. Ужас! А между тем инвестиции по определению не могут быть увлекательными, если мысли про инвестирование вызывают у вас хотя бы легкое волнение или возбуждение, то вы не инвестируете, вы испытываете свою удачу. И если вам посчастливится встретить на своем жизненном пути завсегдатая всевозможных онлайн-казино, вы можете поинтересоваться у него, как хорошо у него обстоят дела.
Впрочем, вместе со смертью майнинга элемент романтизма навсегда покинет мир криптовалют. Некогда мятежные прожигатели электричества уйдут на заслуженный покой, чтобы рассказывать своим отпрыскам «про золотое время». Уйдет биткоин с передовиц статей и газетных заголовков, уйдет с экранов телевизоров и из видео на одном всем нам хорошо известном видеохостинге.
Но биткоин не умрет, даже если байки о том, что он был придуман спецслужбами — это всего лишь байки, утилитарное удобство использования криптовалют вкупе с ограниченным количеством токенов и наличием людей, которые все равно откажутся со своими токенами расставаться, сделали биткоин бессмертным.
Но есть еще более серьезная причина, почему мы никогда с биткоином не расстанемся. И эта причина называется инвесторы. Они похожи на гиен, которые сидят в кустах и терпеливо дожидаются, пока лев насытится своей добычей. Торопиться им некуда, ведь у их терпения нет срока давности, они будут наблюдать за падением биткоина днями и годами, чтобы в один момент захватить весь рынок.
И тогда криптовалюты станут объектом настоящих инвестиций, а не спекуляций. Когда курс одного токена к доллару замрет на нижней отметке и не будет меняться месяцами, тогда у нас и появится прекрасный шанс откусить свой кусок пирога. Правда, стоит понимать, что в ближайшие десять-пятнадцать лет ничего интересного или хорошего этот пирог не ожидает, но зато потом от него можно ожидать приличный рост.
Ведь кто-то купил биткоин по 700 долларов и не продал его по 60 тысяч за штуку, ведь главный вопрос для любого инвестора — это временной горизонт, а не то количество денег, которое он может получить сейчас. В этой связи отсутствие новостей о биткоине может стать самой хорошей новостью для инвесторов в 2023.