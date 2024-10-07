Человеческую природу изменить невозможно, даже благими намерениями.

Всего за несколько лет букмекерские конторы стали одним из самых ярых увлечений бразильцев, которые буквально обожают футбол и все, что с ним связано. Другое дело, что президент Бразилии Луис Лула да Силва приходит во всю большую и большую ярость, слушая доклады своих чиновников. Так, бразильский лидер недавно во всеуслышание заявил, что если правительства «не придумает способ регулировать эту зависимость бразильцев, то он просто напросто запретит всякие ставки на спорт».

Беспокойство Лула да Силвы хорошо понятно, поскольку центральный банк недавно представил данные о том, что самые бедные бразильские семьи, получающие пособие от государства для поддержания сколько-нибудь приемлемого уровня жизни, потратили свыше $550 миллион на ставки в одном только августе этого года.

Теперь Бразилиа спешно принимает радикальные меры, которые включают ограничение числа букмекерских контор двумястами юрлицами, «приземление» крупнейших международных игроков в этом бизнесе в бразильской юрисдикции, а также запрет на использование кредитных карт при принятии ставок на спорт. Лула да Сильва так же поручил правительству обсудить целесообразность запрета на участие в тотализаторах для получателей государственных субсидий, однако в кулуарах он признался, что не хочет идти на этот шаг, потому что подобный запрет не остановит желающих рискнуть последними деньгами в надежде на большой куш.

Лула да Сильва указывает на то, что ни запрет на петушиные бои, ни запрет на традиционный бразильский тотализатор Jogo do Bicho сколько-нибудь заметных результатов не дали. Последний, кстати, запретили еще в 1946 году. Более того, бразильский президент признался журналистам, что он не против, чтобы люди ставили деньги «по чуть-чуть», однако он категорически против ситуаций, когда семьи теряли целые дома из-за азартных пристрастий одного из своих членов. Чего бразильский лидер не понимает, так это то, что одно неизменно следует за другим, поскольку адреналин вызывает у людей зависимость, почище никотиновой или алкогольной, и что человек часто сам не замечает, как он становится зависимым от подобных увеселений. Так или иначе, а бразильский рынок азартных игр всего за пару лет с момента его легализации вышел на пятое место в мире по общему размеру принимаемых ставок, из-за чего на него будут пытаться попасть сотни букмекеров, так пока и не получивших зеленый свет от бразильского правительства.