Страсти накаляются довольно быстро...

Оттава спешно эвакуирует членов семей своих дипломатических работников, ожидая полномасштабного иранского удара по Израилю. Об этом в прошедший вторник первым заявил израильский «9 канал», а позже данная информация была подтверждена канадским посольством в Иерусалиме.





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Сообщается, что новым прибежищем для семей дипломатических работников Канады станет Иордания, где ситуация остается значительно менее напряженной. Стоит отметить, что Иран уже наносил массовые удары по Израилю в апреле этого года, но тогда Иерусалим заявил о том, что ему удалось сбить почти все иранские ракеты и дроны при поддержке Пентагона и его союзников. Правда эксперты тогда единогласно отмечали, что в случае продолжения боевых действий, Израиль достаточно быстро израсходует запасы своих систем ПВО.

Нынешний виток напряженности начался с того, что авторитетное западное издание Politico заявило об участии Ирана в подготовке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Данные заявления выглядят достаточно правдоподобно, поскольку в годы своего президентства Трамп одобрил ликвидацию самого уважаемого иранского генерала Касема Солеймани, которого американцы обманом выманили на территорию Ирака, а затем ликвидировали.

Вслед за откровениями Politico Израиль неожиданно ликвидировал лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС в конце июля, который находился в иранской столице — Тегеране. Тем самым Ирану был брошен вызов и все указывает на то, что генералы КСИР намерены этот вызов принять.

Эвакуация членов семей дипломатических работников крупнейшего союзника США из Израиля указывает на высокую вероятность начала прямого военного противостояния между Тегераном и Вашингтоном, поскольку невозможно представить себе ситуацию, при которой Израиль будет обмениваться ударами с Ираном без поддержки США.

Нынешний виток эскалации на Ближнем Востоке стал результатом провала сил ЦАХАЛ в противостоянии с ХАМАС. Иран не намерен отступать перед лицом потенциального противостояния сразу с двумя противниками, ведь на карту поставлен вопрос регионального лидерства.