Сотрудники правоохранительных органов задержали известного деятеля «Русской весны», ныне ставшего критиком власти «справа»

Игорь Всеволодович Гиркин (более известный как Игорь Иванович Стрелков) стал известной фигурой в 2014 году. На протяжении нескольких месяцев он руководил отрядом, оборонявшим Славянск. Позднее на несколько месяцев Игорь Стрелков стал министром обороны ДНР.

И. В. Гиркин-Стрелков прошел несколько вооруженных конфликтов (Приднестровье, Босния, Чечня), он является бывшим полковником ФСБ.

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С началом СВО Игорь Стрелков вновь «обрел популярность»: он комментировал ход СВО и «предсказал» ряд событий. Его можно назвать критиком российского руководства «справа»: И. В. Гиркин-Стрелков требует перехода страны на военное положение, мобилизации промышленности и общества, решительных наступательных действий.

По его мнению, СВО может закончиться либо полным поражением Украины, либо неудачей России (последнее, по прогнозам Стрелкова, в итоге обернется для Российской Федерации «внутренней смутой» с самыми страшными последствиями). А ещё Игорь Стрелков неоднократно пытался попасть на фронт.

Кроме того, Игорь Стрелков осудил «Марш Пригожина», несмотря на то, что является противником министра обороны Сергея Шойгу. Но по мнению Стрелкова действия Пригожина выходят за рамки допустимого в военное время.

По данным жены Игоря Стрелкова, его обвиняют по статье 282 УК РФ.

В интернете уже многие отметили, что этот эпизод (также как и заведенное на военного В. В. Квачкова дело о дискредитации армии) может быть началом преследования «излишне активной» патриотической общественности.