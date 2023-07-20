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Научный сотрудник предлагает завозить африканцев в Россию для исправления демографической ситуации
Отличился научный сотрудник института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев

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Ни для кого не секрет, что по целому комплексу причин в России снижается рождаемость. Не первый год многие исследователи бьют тревогу по этому поводу. Однако, предложения многих ученых, скажем откровенно, носят очень своеобразный и даже экзотический характер.

Научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев на встрече «Валдайского клуба» предложил обратить внимание на Африку. Ведь там полно молодежи и, при этом, весьма неблагополучная социально-экономическая ситуация. А значит, африканцы могут стать дополнением к миграции из Средней Азии. Несколько очень характерных цитат научного сотрудника:

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«У нас очень мало россиян африканского происхождения, африканская диаспора составляет всего лишь около 40 тысяч человек...

Фолк-группа «Маруся». Нет, это не шутка, такая группа в России действительно существует.

Но если мы говорим о развитии связей — экономических, культурных — мы должны быть готовы к тому, что поток мигрантов из Африки будет нарастать...

И, в общем, к тому, что эти люди станут повседневностью, надо российское население готовить...» 

Должен заметить, что на данный момент Россия не выглядит привлекательным для миграции местом для жителей Африки. Хотя бы по причинам климата и расстояний. Кроме того, удивляет стремление многих ученых и политиков говорить только о миграции как о единственном средстве «борьбы с демографическим кризисом». А как насчет положения коренного населения? Может быть, стоит, для начала, поощрять рождаемость у себя дома, ведь программы по «переселению мигрантов» тоже требуют денег? Неужели не проще сперва попытаться решить проблему «собственными силами». 

Кроме того, пример европейских стран сейчас может служить крайне негативным «наглядным пособием»: мигранты могут стать не спасением демографии и экономики, но новой глобальной проблемой для страны. 

Не стоит потому удивляться, что в рунете предложения Дмитрия Полетаева многие восприняли негативно.

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#россия #политика #наука #африка #общество #мигранты #население #общество потребления #идеи #народ
Источник: mk.ru
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