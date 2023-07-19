Проблемы с управлением привели к тому, что современная Европа не сможет себя защитить в случае потенциальной «большой войны».

«Известия» передают, что главные европейские милитаристы прошлого века — немцы — сейчас воевать не в состоянии. Об этом открыто заявил депутат Европарламента от Германии по имени Маркус Буххайт:

«Бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — эффективно защищать Германию от военных нападений...»

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Не помогли Бундесверу даже выделенные на военную модернизацию солидные финансы — 100 миллиардов евро. Германия «дошла до жизни такой» не только из-за последних военно-политических событий (поддержка Киева в ущерб себе), но и благодаря «талантливому управлению».

БМП "Marder" Бундесвера на учениях, 2017 год.

Дело в том, что современные немецкие власти не на шутку опасаются военного переворота, в последние десятилетия по этому поводу арестовывались военные (крайний пример — 7 декабря 2022 года, 25 человек арестовали за подготовку «монархического госпереворота», в основном это бывшие военные или полицейские).

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nullДаже во второй половине XX века армия только ФРГ (Западной Германии) насчитывала до полумиллиона человек. Сейчас «на бумаге» Бундесвер состоит из 180 тысяч человек, но при этом не имеет ни одной боеспособной дивизии. С 1990 по 2016 годы численность армии и её финансирование неуклонно сокращались. Теперь же к этим проблемам добавилось желание политического руководства снабжать другую страну.