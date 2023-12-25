В Кремле прокомментировали ситуацию в Белграде

В декабре 2023 года в Сербии прошли очередные выборы. Однако, с их результатами не согласились представители оппозиционного блока.

24 декабря произошли беспорядки, недовольные пытались прорваться в администрацию Белграда. Президент Александр Вучич созвал экстренное заседание совета нацбезопасности.

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Теперь ситуацию в Сербии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что происходящее — дело рук «третьих сил». «Силы» эти имеют в том числе иностранное происхождение. Но Песков полон оптимизма:

«Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране...» — сказал пресс-секретарь.

А вот российский посол в Сербии считает, что протесты в Сербии вчерашними событиями не ограничатся: западные страны собираются продавить кандидатуры оппозиционных деятелей.

Скорее всего, важное значение имеет факт довольно теплых отношений России и Сербии, имеющих долгую историю. Впрочем, Вучич в целом пытался лавировать. Видимо, даже осторожное поведение не устроило западные страны.





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