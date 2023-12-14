Президент назвал ситуацию с мигрантами «непростой проблемой»

На предновогодней прямой линии российский лидер сказал несколько слов и о ситуации с мигрантами. По мнению В. В. Путина, это «непростая проблема». Однако, Россия в этом отношении не одинока, схожие события происходят и в других государствах.

При этом, президент заметил, что в РФ сейчас рекордно низкий уровень безработицы — только 2,9%. Но определенные потребности рынка труда остаются. Прежде всего — в квалифицированных работниках.

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Лидер РФ полагает, что экономические проблемы не стоит решать в ущерб местному населению.

При этом, Путин призвал к созданию «человеческих условий» для приезжих.

«Нужно готовить мигрантов заранее, открывать русские школы...» — заметил российский лидер.

При этом, невольно возникает вопрос: зачем нужны школы для мигрантов, если нужда экономики заключается в нехватке «взрослых» рабочих рук? То бишь, зачем в РФ несовершеннолетние, где они будут работать? А откуда взять дополнительные денежные средства для создания школ? Впрочем, президент дал ответ на эти размышления:

«Я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей – детей, жен мигрантов?»

Здесь можно только заметить, что устраивать жен и детей иностранных граждан по логике должны те страны, в которых эти люди родились.

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Кроме того, В. В. Путин призвал к созданию специального органа, который мог бы комплексно решать проблемы миграции.