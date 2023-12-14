Президент предпочел бы предупредить «себя из прошлого» от доверия к западным партнерам

В этом году ежегодная пресс-конференция российского президента прошла в объединенном формате с «прямой линией». Событие продолжалось более четырех часов, В. В. Путин ответил на шестьдесят семь вопросов.

Финальный вопрос российскому лидеру задал корреспондент Андрей Колесников. Он поинтересовался на тему того, что сказал бы Владимир Путин самому себе образца двухтысячного года (начало первого президентского срока).

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Лидер РФ ответил, что предупредил бы более молодую версию самого себя «от избыточной наивности и доверчивости в отношении наших так называемых партнеров». Разумеется, речь вряд ли идет о Китае или Индии. В последнее время «сложности во взаимоотношениях» наблюдаются с западными странами.

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Кроме того, президент подчеркнул необходимость веры в «великий русский, российский народ». В этом заключается гарантия дальнейшего успешного развития России.