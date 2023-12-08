Большая часть населения доверяет действующему президенту

Российский президент Владимир Путин традиционно пользуется заметным доверием у населения. По крайней мере, результаты большинства опросов за много лет подтверждают данный тезис.

Согласно совсем «свежему» опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, сейчас лидеру РФ доверяет примерно 78,5% граждан. Впрочем, весной этого года у президента Путина цифры «общественного доверия» были ещё выше, на уровне 80%.

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Традиционно для России, уровень доверия и одобрения граждан к другим политикам гораздо ниже. Председателю правительства Михаилу Мишустину, например, доверяют примерно 61,9% из числа опрошенных респондентов. Ещё ниже «рейтинг доверия» у лидера КПРФ Геннадия Зюганова — только 31,5%.

Опять же, непростая ситуация и с уровнем доверия у граждан к партии «Единая Россия». Уровень поддержки партии составляет только 39,8%. Впрочем, остальные партии России отстают от «единороссов» с заметным отрывом.

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Означает ли это, что в России по-прежнему власть крайне персонифицирована? Веками в России власть воспринималась в лице царей или социалистических вождей-«генсеков». Политическая активность населения, за редкими историческими периодами, была невысокой.