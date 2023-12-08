Путин пока не сообщил о своем решении баллотироваться на следующий срок

Уже совсем скоро в России должны пройти выборы нового президента. По данным Центральной избирательной комиссии, выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, до важнейшего события в российской политической жизни осталось чуть больше трех месяцев.

Глава ЦИК Элла Памфилова заметила, что трехдневные выборы уже становятся для России традиционными. Большинство избирателей одобряет такой подход. Была проведена историческая аналогия с Учредительным собранием 1917 года.

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«Надо помнить свою историю» — сказала Элла Памфилова.

Между тем, действующий российский лидер В. В. Путин пока не сообщал о своем решении баллотироваться на очередной президентский срок. Тем не менее, по ряду источников именно он является наиболее очевидным кандидатом и фаворитом. В таком случае, для Путина это будет пятый президентский срок.

Однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно заявлял о том, что окончательное решение в Кремле ещё не принято.