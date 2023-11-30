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DarkNik
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Это был ответ на аналогичный ход с российской стороны

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Отношения между Россией и Финляндией продолжают ухудшатся. В прошлом две страны не раз сталкивались в кровавых конфликтах, самыми известными из которых стали Советско-финская война 1939 — 1940 гг. и участие финнов во Второй мировой на стороне гитлеровской Германии. 

В 2012 году был подписан договор о развитии приграничного сотрудничества. В октябре 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин остановил действие упомянутого договора о пограничном сотрудничестве. Теперь о разрыве договора со своей стороны заявила и Финляндия.

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В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. С 1945 года финны старались придерживаться политики нейтралитета. Видимо, теперь эти времена остались в прошлом.

28 ноября 2023 года финны фактически закрыли границу с Российской Федерацией: все КПП будут закрыты до 13 декабря, пропускать через границу будут только грузовой транспорт. 

Российско-финляндская (ранее — советско-финляндская) граница протяженностью в 1271,8 километров в прошлом неоднократно пересматривалась, в результате вооруженных конфликтов. До 1917 года Финляндия входила в состав Российской империи.

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#финляндия
Источник: lenta.ru
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