Российский президент уверен: жизненные ориентиры важнее социальных выплат

Российский президент В. В. Путин заявил, что в борьбе с демографическими проблемами недостаточно социальных выплат и льгот от государства. Необходима поддержка нравственных ценностей, без которой денежные выплаты не будут работать.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора...» (с) В. В. Путин на заседании ВРНС (Всемирный русский народный собор), 28 ноября 2023 года.

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В России уже давно «бьют тревогу» демографы: сейчас коэффициент рождаемости в РФ составляет всего 1,5 ребенка на женщину, что ниже возможности воспроизводства населения. Один из путей решения проблемы уже явно активно используется: восполнение демографических «пробелов» за счет мигрантов. Однако это порождает новые проблемы.

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Одна из главных проблем современной молодежи связана с банальным желанием обеспечить нормальное будущее своим детям. А на это способны в финансовом плане далеко не все. Разумеется, нравственные ценности нужны, но без материального базиса они бессильны. В неблагополучных семьях сложно увидеть оплот стабильного общества.