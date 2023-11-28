Российский президент вновь рассказал о целях СВО

На заседании Всемирного русского народного собора российский лидер В. В. Путин рассказал о целях, которые преследует РФ в СВО.

По мнению президента, борьба идет за свободу. Причем не только России, но и всего остального мира. В. В. Путин вновь провел исторические аналогии, заметив, что русский мир ранее неоднократно преграждал путь претендентам на мировое господство.

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Российский лидер полагает, что диктатура государства-гегемона (США) дряхлеет, из-за чего Вашингтон «идет вразнос».

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира» — заявил российский лидер

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу говорил, что у России нет иного пути, кроме как одержать верх в СВО.

В октябре 2023 года В. В. Путин вновь говорил о том, что основная цель России в СВО — это денацификация Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал о том, что основные цели СВО не изменились и будут достигнуты.

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