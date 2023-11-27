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В последнее время вновь стали появляться новости и слухи, связанные с потенциальным мирным соглашением. Однако, пока это всего лишь слухи, которые в ближайшее время вряд ли воплотятся в реальность. Почему?
Потому что украинская сторона явно не готова подключаться к адекватному переговорному процессу, что в очередной раз доказала. На этот раз — словами Ирины Мудры, заместителя министра юстиции Украины.
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Она пугает российскую сторону западными санкциями и заявляет, что мирное соглашение с Москвой невозможно без выплаты РФ репараций. Обоснование, кстати, мощное, буквально «ну кто-то же должен»:
«...кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?»
Можно сказать, что с такими вводными любые мирные переговоры зайдут в тупик. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но для этого нужно желание украинского руководства. Последнего пока что явно не наблюдается.