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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году. Отец Кеннеди-младшего, Роберт Кеннеди-старший, тоже был убит, только в 1968 году. Он был сенатором и Генеральным прокурором США.
Роберт Кеннеди-младший сейчас выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Роберт заявил журналу Responsible Statecraft, что ослабление России... противоречит интересам США!
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«Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам...» — заметил кандидат в президенты.
Кроме того, Кеннеди-младший признал, что сейчас США пытаются ослабить Россию, понимая под этим составляющую национальных интересов. Но Роберт с таким положением дел в Штатах не согласен.
Другие кандидаты в президенты США, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст, выступили за дипломатическое разрешение украинского конфликта.
В последнее время многие иностранные СМИ пишут об усталости западных элит от «украинской проблемы».
Исторически у России и США случались периоды неплохих отношений. Особенно это было характерно для девятнадцатого века.